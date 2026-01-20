Más Información
México traslada a EU a 37 reos; el tío de "El Mencho" y cabecillas de los Beltrán Leyva y Cártel del Pacífico, entre ellos
Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track
EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
El Sistema de Transporte Colectivo concluyó los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de las explanadas de acceso en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México, correspondiente a la Línea 6 del Metro.
Explicó que las obras tienen el objetivo de mejorar la movilidad, elevar la seguridad y mitigar la presencia de filtraciones ocasionadas por el deterioro y agrietamiento del concreto.
La intervención es equivalente a alrededor de mil 200 metros cuadrados, en beneficio de 22 mil 689 usuarios diarios que utilizan la estación.
En el acceso sur, colindante con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco, del Instituto Politécnico Nacional, se realizó la intervención integral del área, que incluyó la reconstrucción total de 340 metros cuadrados de explanada.
Lee también Activan alerta amarilla en CDMX; prevén temperaturas de 4 a 6 grados para la madrugada del 21 de enero
¿En qué consisten los trabajos?
Los trabajos consistieron en la demolición de la banqueta existente, la renivelación y mejoramiento del terreno mediante la aplicación de bentonita, así como el colado de losa de concreto premezclado de 10 cm de espesor.
Adicionalmente, se construyeron dos rampas de acceso para personas con discapacidad hacia la institución educativa, se aplicó balizamiento de seguridad en franjas color amarillo tránsito y se sustituyó el recubrimiento de mármol gris en la escalera de acceso, con una superficie intervenida de 120 metros cuadrados.
En el acceso norte se llevó a cabo la reconstrucción de 720 metros cuadrados de banqueta contigua a la rejilla de ventilación, zona que presentaba afectaciones y favorecía la acumulación de agua durante la temporada de lluvias. Al igual que en el acceso sur, se realizó la demolición de la banqueta, la renivelación y el mejoramiento del terreno, con lo cual se restablecen condiciones adecuadas de tránsito y drenaje superficial.
Como complemento, se instalaron dos estelas de aproximación en cada acceso, con una altura de 5.20 metros, a fin de mejorar la orientación y visibilidad de los accesos.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]