Más Información
México traslada a EU a 37 reos; el hermano de "El Mencho" y cabecillas de los Beltrán Leyva y Cártel del Pacífico, entre ellos
Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track
Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia
EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
Alrededor de 50 personas, identificadas como integrantes de la Universidad del Bienestar, realizaron este martes un bloqueo de la vialidad en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
La movilización tuvo como motivo la inconformidad por el cambio de sede de la institución educativa a Texcoco, en el Estado de México, situación que, de acuerdo con los manifestantes, afecta su acceso y permanencia en las actividades académicas.
Lee también INAH descarta daños en Teotihuacán; imágenes virales de las pirámides "nevadas" fueron alteradas digitalmente, asegura
El cierre de la circulación provocó afectaciones viales en la zona, una de las más transitadas del primer cuadro de la capital. Elementos de la Subsecretaría de Tránsito acudieron al lugar para apoyar en la gestión vehicular y realizar desvíos con el fin de reducir el impacto a automovilistas y transporte público.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]