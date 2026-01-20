Alrededor de 50 personas, identificadas como integrantes de la Universidad del Bienestar, realizaron este martes un bloqueo de la vialidad en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle 5 de Mayo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización tuvo como motivo la inconformidad por el cambio de sede de la institución educativa a Texcoco, en el Estado de México, situación que, de acuerdo con los manifestantes, afecta su acceso y permanencia en las actividades académicas.

El cierre de la circulación provocó afectaciones viales en la zona, una de las más transitadas del primer cuadro de la capital. Elementos de la Subsecretaría de Tránsito acudieron al lugar para apoyar en la gestión vehicular y realizar desvíos con el fin de reducir el impacto a automovilistas y transporte público.

