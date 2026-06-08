Las elecciones para renovar al Congreso local en Coahuila finalizaron este lunes 8 de junio y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo poco más del 55% de los votos, lo que le valió las 16 diputaciones locales.

Al cierre de la jornada electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) registró 99.67% de actas computadas, lo que equivale a 1 millón 241 mil 981 sufragios. Asimismo, las cifras del PREP confirmaron el triunfo de la coalición PRI-UDC con 684 mil 079 votos.

Cabe resaltar que la participación ciudadana superó el 50%. La modalidad de votación estuvo dividida en tres tipos de casillas: básicas, especiales MR y especiales RP.

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Sobre ello, el gobernador de Coahuila de Zaragoza, Manolo Jiménez Salinas, celebró los resultados de las elecciones. Al tiempo se le sumó el presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien compartió: "Ganamos Coahuila con la fuerza del priismo, con las mejores candidatas y candidatos y con el ejemplo del trabajo comprometido y serio del gran gobernador".

Resultados de los otros partidos

Seguido del partido tricolor, la coalición Morena-PT registró un total de 26.2% de los votos, es decir, 325 mil 759. En tercer lugar, el Partido Nuevas Ideas obtuvo 5.8%; el Partido Verde 2.6%; el PAN 2.1%; y Movimiento Ciudadano se quedó con 1.9%.

Por su lado, el Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado en el que reconocen los resultados electorales y "hacen un llamado a fortalecer identidad" como movimiento político. Mientras que integrantes de Morena, como Ariadna Montiel y Ricardo Monreal acusaron de irregularidades durante las votaciones, como presunta "compra de votos" y "privación de libertad" de integrantes del Movimiento.

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