Saltillo.— De acuerdo con el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI se llevaba anoche “carro completo” en las elecciones realizadas este domingo para renovar el Congreso de Coahuila.

Por su parte, Morena denunció un “megaoperativo” de compra de votos por parte del partido tricolor y adelantó que impugnará los resultados de la jornada.

Hasta el cierre de esta edición, de acuerdo con el cómputo del PREP, el PRI se confirma como la primera fuerza política en el estado, con una cómoda delantera en los 16 distritos electorales.

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Con más de 70% de las actas computadas, el partido tricolor —en alianza con el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC)— había obtenido 55.28% de los votos, seguido de la coalición Morena-PT, con 25.96% de los sufragios.

El PAN, que en 2023 compitió en alianza con el PRI para llevar a Manolo Jiménez a la gubernatura, llevaba en el PREP apenas 2.08% de los votos, mientras que Movimiento Ciudadano tenía 2.02%, por lo que ambos partidos están en riesgo de perder su registro local.

Anoche, la sorpresa la daba Nuevas Ideas, un partido local de reciente creación que sumaba casi 6% de los votos y podría llegar a convertirse en la tercera fuerza política del estado.

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La celebración y la denuncia

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, proclamó el triunfo “contundente” de su partido. “No sólo les ganamos, los barrimos”, presumió, y aseguró que Morena no tiene argumentos para pedir la anulación de la elección.

“Las familias coahuilenses decidieron con libertad y con inteligencia, y dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narcopolíticos de Morena, que sólo dividen y dañan a la sociedad”, afirmó.

Envalentonado, aseguró que este triunfo es irreversible y adelantó que el PRI logrará en las elecciones de 2027 el “milagro mexicano” de vencer a Morena.

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“¡Somos la verdadera opción de la oposición! Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la patria. ¡El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena!”, expresó.

Por su parte, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, denunció la compra masiva de votos en favor del PRI, al presentar en rueda de prensa videos como “prueba contundente” del fraude a la ley.

Dijo que está plenamente documentado que “todos y cada uno de los votos que obtuvo el PRI fueron comprados” a través de un esquema con códigos QR que se entregaron a los votantes a cambio de un pago de “al menos 500 pesos” en efectivo o a través de una transferencia electrónica.

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Ariadna Montiel advirtió que Morena acudirá a todas las instancias locales y federales para denunciar la “compra y coacción del voto” e impugnar los resultados de la elección. Subrayó que será decisión de las autoridades jurisdiccionales si anulan o no estos comicios.

“Nosotros no somos quienes determinaremos la validez de la elección”, enfatizó, al subrayar que es claro lo que señaló como el modus operandi del PRI.

“Hay que recordar cómo funcionaron los ‘Amigos de Fox’, (...) Monex y el fraude electoral de 2006 con el usurpador Felipe Calderón (...) Reconocemos al pueblo de Coahuila, porque no todos venden su voto. Aquí hay mucho pueblo y vamos a esperar lo que determine la autoridad electoral. Confiamos en las leyes electorales”, dijo.

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El Instituto Electoral de Coahuila y el INE descartaron incidentes mayores durante la jornada electoral. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

Descartan incidentes mayores

En contraste, las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado expusieron que no registraron incidentes mayores que ameriten poner en duda los resultados oficiales.

El presidente del Consejo Local del INE, Miguel Castillo Morales, reportó 119 incidentes menores a lo largo de la jornada electoral. “La mayoría de incidencias fueron personas que votaron sin estar en lista nominal, en 56 casos, funcionarios que abandonaron casillas y 11 interferencias en la votación, todas resueltas sin suspensiones definitivas”. Dijo que no hubo incidentes graves ni robo de urnas.

Oficialmente, se registró una participación ciudadana superior a 49%. Con información de Francisco Rodríguez, corresponsal.

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cdm