Un camión de carga volcó la mañana de este martes en los carriles centrales de Río Churubusco, a la altura de la avenida Lenguas Indígenas, en la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió presuntamente por el exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara volcada sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron labores para el retiro del vehículo y de aproximadamente dos toneladas de verdura que transportaba, con el fin de liberar la vialidad y reincorporar la unidad siniestrada.

Autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Las maniobras se extendieron por varios minutos hasta que la circulación fue restablecida de manera paulatina.

