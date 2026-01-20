Más Información

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Nace en redes mercado negro de chips ya registrados

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Entre mensajes filtrados y fotos con IA, Trump agrava el pleito con Europa por Groenlandia; "¡No hay vuelta atrás!"

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

Garduño, extitular del INM, va a la SEP; se suma como director de Centros de Formación para el Trabajo

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

“Ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”: Director de la ANUIES

Un camión de carga volcó la mañana de este martes en los carriles centrales de Río Churubusco, a la altura de la avenida Lenguas Indígenas, en la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió presuntamente por el exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara volcada sobre la cinta asfáltica.

Lee también

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron labores para el retiro del vehículo y de aproximadamente dos toneladas de verdura que transportaba, con el fin de liberar la vialidad y reincorporar la unidad siniestrada.

Autoridades informaron que, pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Las maniobras se extendieron por varios minutos hasta que la circulación fue restablecida de manera paulatina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]