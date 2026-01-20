Más Información
Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes 20 de enero de 2026, luego de impactarse contra la parte trasera de un camión de volteo que se encontraba estacionado sobre la vialidad, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
El accidente ocurrió en el paraje R.T.C., a la altura del número 15, entre la calle Bosques, en la colonia Lomas de Cuilotepec. De acuerdo con los primeros reportes, una motocicleta de color rojo se estrelló contra un camión de volteo del mismo color, lo que provocó que el conductor saliera proyectado y quedara tendido sobre la cinta asfáltica.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años de edad. Tras la valoración médica, fue diagnosticado sin signos vitales, con etiología aún por determinar.
La zona fue acordonada por personal de campo y el cuerpo fue cubierto con una sábana azul, mientras se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente. Posteriormente, se notificó a Servicios Periciales, cuyo personal realizó el procesamiento del lugar.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente, mientras concluyeron las labores de los servicios de emergencia en el sitio.
