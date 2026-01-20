Teotihuacán, Méx.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán no presentó afectaciones por la intensa granizada registrada la tarde del domingo pasado en el Valle de Teotihuacán, y aclaró que las imágenes virales que muestran las Pirámides del Sol y de la Luna completamente cubiertas de una capa uniforme de hielo no son reales ya que muchas han sido modificadas digitalmente.

De acuerdo con un comunicado emitido por el INAH en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, tras una revisión exhaustiva en el sitio arqueológico se confirmó que los monumentos prehispánicos no sufrieron daños ni acumulación significativa de granizo que alterara su estructura o apariencia habitual.

La granizada provocada por el frente frío 29 y condiciones meteorológicas locales, sí generó acumulación de hielo en calles, plazas, techos de viviendas y algunas zonas aledañas del municipio de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, pero no en los edificios prehispánicos de manera relevante.

La Coordinación de Protección Civil del Estado de México respaldó esta versión y precisó que, aunque en otras partes de la región se registró una alta concentración de granizo que provocó afectaciones menores —como caída de techumbres de lámina, daños en vehículos y en algunos cultivos—, los vestigios arqueológicos permanecieron sin impacto estructural.

Muchas de las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación están modificadas digitalmente, advirtió el INAH, con lo que se desmienten las publicaciones virales que mostraban una supuesta "nevada" espectacular sobre las pirámides, las cuales generaron dudas sobre si eran producto de inteligencia artificial o edición fotográfica.

La zona arqueológica opera con normalidad y permanece abierta al público en sus horarios habituales, dio a conocer el INAH.

