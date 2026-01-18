Más Información
Teotihuacan, Méx.- Una intensa lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de este domingo provocó que las calles de Teotihuacan quedaran cubiertos por una capa blanca de hielo.
La caída de granizo sorprendió a habitantes y automovilistas, principalmente aquellos que se encontraban transitando vialidades y calles.
Autoridades y cuerpos de emergencia exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos, a fin de evitar accidentes.
En el Valle de México, municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza registraron precipitaciones está tarde.
De acuerdo con el reporte hidrometeorológico la Comisión del Agua del Estado de México, la lluvia y el granizo es derivado del ingreso de nubosidad proveniente del Océano Pacifico y su combinación con el frente frío 29.
