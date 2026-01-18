Más Información

Teotihuacan, Méx.- Una intensa lluvia acompañada de registrada la tarde de este domingo provocó que las calles de Teotihuacan quedaran cubiertos por una capa blanca de hielo.

La caída de granizo sorprendió a habitantes y automovilistas, principalmente aquellos que se encontraban transitando vialidades y calles.

Autoridades y cuerpos de emergencia exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener una distancia adecuada entre vehículos, a fin de evitar accidentes.

En el Valle de México, municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza registraron precipitaciones está tarde.

De acuerdo con el reporte hidrometeorológico la Comisión del Agua del Estado de México, la lluvia y el granizo es derivado del ingreso de nubosidad proveniente del Océano Pacifico y su combinación con el .

Intensa lluvia y granizo sorprenden a Teotihuacan, Edomex (18/01/2026). Foto: Especial
