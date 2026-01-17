Debido al ingreso y los efectos del Frente Frío número 29 en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a que se proteja debido a las bajas temperaturas que se esperan en gran parte del país.

Por medio de un comunicado, Protección Civil detalló que mantiene desplegada una estrategia de respuesta ante el ingreso de este fenómeno al país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que para este sábado 17 y mañana domingo 18 de enero, persista un ambiente muy frío a gélido en territorio mexicano.

Protección Civil emite recomendaciones por frente frío 29

Protección Civil exhortó a la población a "no bajar la guardia" y a reforzar las acciones de autocuidado, priorizando el uso de vestimenta en capas para conservar mejor el calor corporal.

Agregó que es fundamental vigilar el bienestar de los grupos más vulnerables, como niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, para que se mantengan en todo momento bien abrigados e hidratados.

Indicó que para quienes habitan en zonas donde se utilizan calentadores de gas, leña o braceros, es importante garantizar una ventilación adecuada en los hogares para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono e instó a apagarlos totalmente antes de dormir.

Para las y los conductores, reiteró el llamado a extremar precauciones en carreteras, debido a que la combinación de lluvias, bancos de niebla y el posible congelamiento del asfalto reduce la visibilidad y el control del vehículo. Pidió que si vas a conducir disminuyas la velocidad y enciendas las luces intermitentes en caso de requerirlo.

Fin de semana helado en México

Para este fin de semana, el SMN pronosticó fuertes lluvias en el oriente, centro y sureste de México, así como un evento de norte en el Golfo de México que harán que persista un ambiente helado en el norte y centro del país.

De acuerdo con el SMN, estas condiciones son consecuencia de la salida del frente frío número 28 y el ingreso del frente frío 29, cuya masa de aire polar interactúa con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en altura.

Se prevé que este nuevo frente frío ocasione lluvias de fuertes a intensas, especialmente en los estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como precipitaciones importantes en el noreste y oriente del país.

Asimismo existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas montañosas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca. También se prevé un evento de “Norte” con vientos intensos en el litoral del Golfo de México, condición que se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

