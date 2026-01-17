Más Información

Para este sábado 17 de enero, las autoridades capitalinas prevén que haya un y una temperatura máxima de 21 grados.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este sábado habrá ambiente templado a cálido con cielo medio nublado a nublado, acompañado de lluvias con chubascos en gran parte de la ciudad.

También, la SGIRPC indicó que soplará viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 35 km/h.

“Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 15ºC. Para las primeras horas del domingo podría registrar 11ºC, por lo que se espera un amanecer frío”, refirió.

En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Noreste sin riesgo de caída de partículas en la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

