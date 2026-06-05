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Madonna sorprendió a sus fans con un concierto sorpresa de 15 minutos en Times Square de Nueva York, a pocas semanas de la salida de su nuevo álbum.
La reina del pop lanzará a principios de julio "Confession II", creado junto al mismo productor de "Confessions on a Dance Floor", de 2005.
Tras un aviso de última hora a los fans, la artista de 67 años se presentó el jueves en la noche ante cientos de personas desde un escenario instalado dentro de una de las icónicas pantallas gigantes de Times Square.
Vistiendo un corset rosa interpretó seis canciones, entre ellas "Hung Up" y "Get Together", del álbum de 2005, y temas del disco por salir.
Los fans de la icónica cantante vivieron momentos de nerviosismo cuando Madonna levantó una pierna en la protección que había frente a ella, haciendo pensar a sus fans, por un momento, que se iba a colgar o que haría una peligrosa acrobacia.
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Junto a Shakira y el grupo de K-pop BTS, Madonna encabezará el espectáculo del entretiempo en la final de la Copa del Mundo, el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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