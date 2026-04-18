Más Información

Ligia Amadio, la directora de orquesta brasileña que combate las brechas de género en la música

Ligia Amadio, la directora de orquesta brasileña que combate las brechas de género en la música

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Comunidad cultural reacciona al deceso de Beatriz de Moura

Comunidad cultural reacciona al deceso de Beatriz de Moura

Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Nueva Ley de Cine protegerá voz e imagen de IA

Buscan un nuevo espacio y autosustentabilidad para el archivo de Elena Poniatowska

Buscan un nuevo espacio y autosustentabilidad para el archivo de Elena Poniatowska

Muere Beatriz de Moura, fundadora y directora editorial de Tusquets durante 40 años

Muere Beatriz de Moura, fundadora y directora editorial de Tusquets durante 40 años

La aparición de Madonna junto a en Coachella 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival: un cruce generacional que mezcló legado y presente pop.

La “Reina del Pop” irrumpió como invitada sorpresa durante el set de Carpenter y juntas interpretaron, entre otros temas, una versión renovada de “Like a Prayer”, que desató la euforia del público. El número jugó con la estética entre lo espiritual y lo provocador, muy en la línea clásica de Madonna, pero con arreglos más contemporáneos y cercanos al pop actual de Sabrina, lo que reforzó el contraste y la química entre ambas.

El momento también funcionó como una especie de “traspaso simbólico”: Madonna, con más de cuatro décadas de carrera, reafirmó su vigencia como figura influyente capaz de dialogar con nuevas generaciones; mientras que Sabrina Carpenter, en pleno ascenso y consolidándose como una de las voces más fuertes del pop actual.

Lee también:

En cuanto a sus contextos artísticos, Madonna atraviesa una etapa de reafirmación de su legado, recién lanzó su disco "Confessions on a Dance Floor: Part II", el álbum es una secuela de su lanzamiento de 2005, “Confessions on a Dance Floor”, y su primer trabajo de larga duración en siete años.

Carpenter, por su parte, vive un momento de expansión comercial y mediática tras el éxito de sus recientes lanzamientos y giras, posicionándose como referente entre el público joven.

La diferencia de edad, Madonna ronda los 67 años, mientras Sabrina tiene cerca de 26, subrayó aún más el carácter simbólico del encuentro: más de cuatro décadas entre ambas se conjugó en un mismo escenario en un show que según los asistentes, quedará para la historia del pop.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals". Foto: AFP

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals"

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX. (Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX

“Es anticonstitucional”: Sergio Mayer explota contra Morena por la polémica ‘Ley Anti-Sergio Mayer’. Foto: Sergio Mayer / IG

“Es anticonstitucional”: Sergio Mayer explota contra Morena por la polémica ‘Ley Anti-Sergio Mayer’

Megan Fox (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Megan Fox se roba las miradas en Instagram con atuendo de cuero y diminuta cintura

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou posa en atrevida sesión con una amiga y deslumbran

[Publicidad]