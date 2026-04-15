Más Información

ONU expresa preocupación por artista detenido en China por su crítica al gobierno

ONU expresa preocupación por artista detenido en China por su crítica al gobierno

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Gala Porras-Kim, en kurimanzutto

Gala Porras-Kim, en kurimanzutto

La Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM crece y se centra en la cultura de paz

La Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM crece y se centra en la cultura de paz

Ópera de Londres agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas con sus críticas

Ópera de Londres agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas con sus críticas

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

anunció este miércoles que lanzará el próximo 3 de julio su nuevo y esperado álbum, "Confessions On a Dance Floor. Part II", continuación de su disco de 2005 y que supone su regreso a Warner y a la música de "pista de baile".

La cantante borró este marte todos los mensajes de su cuenta de Instagram y puso como foto de perfil una imagen suya, borrosa, con la frase "Time goes by so slowly...", uno de los versos de la canción "Hung Up", del primer "Confessions".

Esa publicación desató los rumores en redes sociales ante lo que parecía un movimiento previo a un anuncio importante, como así ha sido.

La cantante publicó hoy una imagen que podría ser la portada del nuevo disco, en la que se la ve cubierta por un velo fucsia, y sobre la fotografía, dos palabras: 'Madonna' y 'Confessions II'.

Y también ha publicado un extracto de lo que podría ser el primer single del nuevo álbum, en la que se escucha su voz casi en susurros, acompañada de música disco.

"I feel so free. Thanks for coming. Sometines, I Like to just hide in the shadows, create a new persona (en español), a different identity, I can be whoever I want to be, create a new persona. Honestly I wish I could be like other people and just not care but out here, on the dance floor, I feel so free".

Lee también:

Y una voz masculina, agrega: "Oh, by the way, it all started like this". Es todo lo que se escucha en este primer avance del que será su primer trabajo en siete años (el último fue 'Madame X', en 2019).

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Madonna señala que cuando empezó a trabajar con Stuart Price en este disco, su manifiesto era: "Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos".

"Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Rapear es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines", agrega la cantante.

Además resalta que el sonido, la luz y la vibración "remodelan nuestras percepciones" y "nos sumergen en un estado de trance".

El pasado septiembre la artista ya anunció que grabaría este álbum con Warner, la discográfica que hizo de ella la gran diva del pop.

Al 'Madonna' de 1983, le siguieron 'Like A Virgin' (1984), 'True Blue' (1986), 'Like a Prayer' (1989), 'Erotica' (1992), 'Bedtime Stories' (1994), 'Ray of Light (1998), 'Music' (2000), 'American Life' (2003) y 'Confessions on a Dance Floor' (2005), en una colaboración de la cantante con Warner que se prolongó hasta 'Hard Candy' (2008).

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".

Ya en octubre de 2024, Madonna se volvió a meter en un estudio de grabación, en Londres, con el productor británico Stuart Price, que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024, y que produjo el primer 'Confessions on a Dance Floor'.

El Celebration Tour supuso el reencuentro de los dos artistas y su buen resultado llevó a Madonna a seguir la colaboración. 'London Calling……………Back in the Stu with Stuart Price' ('Llamando a Londres......De regreso en el estudio con Stuart Price'), fue el mensaje en redes de la cantante.

Lee también:

En diciembre confirmó que estaba grabando nueva música y en aquel momento apuntó a 2025 como la fecha para lanzar nuevos temas.

En septiembre llegó la confirmación de este nuevo disco con Warner, algo que se esperaba desde que en 2020 abandonara Interscope -con la que lanzó 'MDNA' (2012), 'Rebel Heart' (2015) y 'Madame X' (2019).

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Bomba real! Aseguran que Isabel II y el Príncipe Felipe se separaron en secreto antes de su muerte. Foto: EFE/Andy Rain

¡Bomba real! Aseguran que Isabel II y el Príncipe Felipe se separaron en secreto antes de su muerte

¡Explota el escándalo! Aseguran que Christian Nodal tiene una amante y revelan el lugar secreto donde se ven. Foto: Giorgio VIERA / AFP

¡Explota el escándalo! Aseguran que Christian Nodal tiene una amante y revelan el lugar secreto donde se ven

Katy Perry niega las acusaciones de abuso sexual de Ruby Rose: “son mentiras peligrosas e imprudentes”. Foto: AP

Katy Perry niega las acusaciones de abuso sexual de Ruby Rose: “son mentiras peligrosas e imprudentes”

Dagna Mata revela que Ángela Aguilar “está muy mal” tras video de ‘Un Vals’ y expone a Nodal por no pagarle. Foto: Instagram/AFP

Dagna Mata explota: acusa a Christian Nodal de no pagarle y revela que Ángela Aguilar “está muy mal”

Anne Hathaway impone belleza y glamour con vestido traslúcido en el estreno de ‘Mother Mary’. Foto: AFP

Anne Hathaway impone belleza y glamour con vestido traslúcido en el estreno de ‘Mother Mary’

Madonna rompe internet a los 67 con sesión en lencería y anuncia fecha de lanzamiento ‘Confessions II’. EFE/Felipe Trueba /ARCHIVO

Madonna rompe internet a los 67 con sesión en lencería y anuncia fecha de lanzamiento ‘Confessions II’

Ángela Aguilar habría escrito a modelo de 'Un Vals', Dagna Mata, tras escándalo con Nodal: esto se sabe. Foto: AFP/Instagram

Ángela Aguilar habría escrito a modelo de 'Un Vals', Dagna Mata, tras escándalo con Nodal: esto se sabe

Demi Lovato. Foto: AFP

Demi Lovato impacta con bikini de cuero en el inicio de su gira It's Not That Deep

¡ÚLTIMA HORA! 31 minutos llega GRATIS al Zócalo de la CDMX: fecha, hora y todo lo que debes saber antes de que se llene. Foto @CulturaCiudadMx

¡ÚLTIMA HORA! 31 minutos llega GRATIS al Zócalo de la CDMX: fecha, hora y todo lo que debes saber antes de que se llene

[Publicidad]