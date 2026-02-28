Más Información
Madonna y Alberto Guerra volvieron a verse y a saludarse en el desfile de Dolce & Gabbana, marca en la que ambos colaboraron recientemente, ahí, la cantante de 67 años saludó de beso en la mejilla al actor de 43 que se encontraba junto a su esposa, la también actriz Zuria Vega, quien fue ignorada por la intérprete de "Like a Virgin".
El momento fue captado en un video que ya circula en redes sociales, Madonna se detuvo a saludar al actor Alberto Guerra previo a tomar su lugar junto Anna Wintour, la editora jefa de "Vogue" Estados Unidos.
Guerra, se puso de pie cuando Madonna se aproximó a saludarlo, mientras que su esposa Zuria observó el momento desde su asiento.
Este reencuentro entre el actor mexicano y la artista estadounidense en una pasarela, se suma a los que ya han tenido en el pasado desde 2024, cuando la cantante vio a Alberto en la serie "Griselda", de Netflix y le propuso ser parte de esta sesión fotográfica que desató todo tipo de especulaciones.
Muchos los relacionaron sentimentalmente, sin embargo, Guerra dejó claro que solo se trató de un vínculo creativo que se reforzó cuando Madonna lo invitó a su concierto en Ciudad de México para participar en el segmento "Ballroom".
Después estuvieron de nuevo juntos para promocionar fragancias de Dolce & Gabbana.
Después de este momento y del desfile, Madonna fue recibida por los estilistas italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana cuando concluyó el desfile de su colección de prêt-à-porter femenina Otoño/Invierno 2026 en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán.
