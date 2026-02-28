Madonna y Alberto Guerra volvieron a verse y a saludarse en el desfile de Dolce & Gabbana, marca en la que ambos colaboraron recientemente, ahí, la cantante de 67 años saludó de beso en la mejilla al actor de 43 que se encontraba junto a su esposa, la también actriz Zuria Vega, quien fue ignorada por la intérprete de "Like a Virgin".

El momento fue captado en un video que ya circula en redes sociales, Madonna se detuvo a saludar al actor Alberto Guerra previo a tomar su lugar junto Anna Wintour, la editora jefa de "Vogue" Estados Unidos.

Guerra, se puso de pie cuando Madonna se aproximó a saludarlo, mientras que su esposa Zuria observó el momento desde su asiento.

Zuria Vega observa el momento en el que Madonna saluda a su esposo Alberto Guerra.

Madonna y Alberto Guerra, juntos en el desfile de Dolce & Gabbana. Fotos: AP Photo/Antonio Calanni.

Este reencuentro entre el actor mexicano y la artista estadounidense en una pasarela, se suma a los que ya han tenido en el pasado desde 2024, cuando la cantante vio a Alberto en la serie "Griselda", de Netflix y le propuso ser parte de esta sesión fotográfica que desató todo tipo de especulaciones.

Alberto Guerra asistió al desfile de Dolce & Gabbana con su esposa, la también actriz Zuria Vega. Fotos: Instagram.

Muchos los relacionaron sentimentalmente, sin embargo, Guerra dejó claro que solo se trató de un vínculo creativo que se reforzó cuando Madonna lo invitó a su concierto en Ciudad de México para participar en el segmento "Ballroom".

Después estuvieron de nuevo juntos para promocionar fragancias de Dolce & Gabbana.

Después de este momento y del desfile, Madonna fue recibida por los estilistas italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana cuando concluyó el desfile de su colección de prêt-à-porter femenina Otoño/Invierno 2026 en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán.

