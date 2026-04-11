Con una cinemática en blanco y negro que recordaba a una película de terror de una época pasada, Sabrina Carpenter inició su presentación en Coachella 2026, ella conduciendo sola en una carretera, detenida por un aterrador oficial que tras un interrogatorio peculiar la dejó ir.

La escena cambia, la cantante se muestra ahora en lo que parece ser un auto cinema, baja de su coche y comienza a caminar por el lugar, sube un par de escaleras y al pasar sobre una estrella en el piso, el color regresa e inicia “House Tour”.

“Mi nombre es Sabrina, tengo 26 y ¿nadie te ha dicho que no se le debe preguntar su edad a una mujer?”, respondió la estadounidense a una grabación antes de comenzar su siguiente canción, “Taste”.

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“Busy Woman” siguió la noche, para abrir paso a un desfile de perros para “Manchild” y un enorme letrero en el que se leía “Sabrinawood” con “When did you get hot?”, último tema antes de que Sabrina por fin saludará a los miles que se dieron cita en el escenario principal.

“Coachella, ¿Eres tú?, bienvenidos a Sabrinawood, no puedo creer que soy headliner en Coachella, lo creo un poco pero en mejor decir eso, ¿no?, ¿Cómo están? es lo que imagine, escuche algo sobre ustedes, estoy muy emocionada por el show”, dijo antes de “Please, Please, Please”.

Un festival tan importante no podía pasar sin algo especial por parte de Carpenter, quién decidió cantar en vivo por primera vez “We Almost Break Up Last Night” de su más reciente álbum “Man's Best Friend”.

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Un bar, pistas de baile, cabinas de grabación y más fueron los cambios de escenarios que tuvo la originaria de Pensilvania a lo largo de su participación estelar en este festival con canciones como “Nobody´s Son” y “Because i liked a boy”.

“Hace dos años toqué en este escenario y dije que volvería como headliner y solo quiero agradecer a un par de personas, Paul, si estás ahí, eres el hombre y a todos ustedes, porque sí dije que sería cabeza de cartel y no lo hiciera sería muy jodidamente incomodo, así que gracias”, dijo Sabrina mostrando su gratitud por el apoyo a su carrera.

Parecía que la cantante no tendría invitados especiales, pero de debajo del escenario salió Will Ferrel caracterizado como un electricista que llegó precisamente para arreglar el juego de luces del festival; tras conectar un enorme cable, las pantallas mostraron carteles de luces como si se tratara del pasea de Broadway, en el que Carpenter desfiló por una enorme escalera al estilo de un musical y al llegar a la cima cantó “Juno”.

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Como no podía ser de otra manera, “Espresso” y "Goodbye", fueron las elegidas para poner el punto final a la participación de Sabrina Carpenter en Coachella 2026, canciones que por momentos se escuchaba con más fuerza en voz del público por la inmensa cantidad de personas que se dieron cita en el escenario principal del festival.

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