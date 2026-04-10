“¿Dónde está la gente que le gusta el perreo?”, fue el grito con el que el reggaetón mexa se apoderó del Coachella 2026 este viernes 10 de abril de la mano de Cachirula y Loojan en el escenario Sonora.

Con uniformes muy similares a los que presentaron en el Flow Fest de noviembre pasado en CDMX, top rojo y una falda que en esta ocasión fue tricolor representando la bandera nacional por parte de Julieta y un combinado rojo con detalles tricolor del lado de Edgar.

“CACHUBI” inauguró la perversión en Indio, California, antes de que Cachi volviera a tomar el micrófono para dedicar la siguiente canción: “Oye mi amor, alza la mano si te gusta el perreo mexicano, esta canción es para todas las culonas y chichonas de esta noche”, dijo previo a “culo && teta”.

Lee también La nostalgia por Justin Bieber en Coachella eleva los precios de reventa

Para Coachella 2026 el dúo mexa decidió interactuar con sus fans, primero subiendo tres hombres y tres mujeres para perrear con la del Estado de México, que posteriormente se inclinó desde el escenario para darse un beso de tres con una afortunada pareja en primera fila.

Lo anterior parece no haber sido del completo agrado de su compañero que se limitó a decir, “No mames Julieta”, para posteriormente señalarle al público: “Nadie vio nada, no lo vayan a subir al Tik Tok”.

Los temas que ayudaron a consolidarlos entre los exponentes nacionales del reggaetón no podían faltar y “Chaka”, “TiTis”, “Y Khe”, “Loquito”, “DEDO” y “Uii” siguieron la fiesta casi sin interrupciones.

Lee también Sabrina Carpenter debuta como figura principal en Coachella con un show de gran formato

“Los amo, son la verga”, fue la manera de agradecer de la Cachirula a los presentes en el escenario Sonora que no paraban de cantar y perrear al ritmo de sus temas, una de las últimas balas de la dupla fue “Dime si te acuerdas”, uno de sus lanzamientos más recientes.

Más allá del sí sus letras gustan o no, esta agrupación nacional dejó claro que ellos están viviendo un sueño hecho realidad, vivir de su pasión, algo que aseguran, de donde vienen no es algo que suceda muy seguido.

“Muchas gracias por estar aquí, del lugar donde venimos estas cosas no suelen pasar, esto se siente como una película, muchísimas gracias, de verdad, más perreo y menos odio mi gente”, apunto Julieta.

Lee también El rapero Offset se recupera tras recibir un disparo en Florida; ya fue dado de alta

“Esto es por la bandera y por el país, los sueños si se cumplen, aquí estamos Cachirula y yo y que viva México chingada madre”, complementó Edgar.

El Malilla acompañó a Cachirula y Loojan para el principió del fin de su participación en el Coachella 2026 con “BEIBY - Remix”, con una bandera nacional, el de Valle de Chalco salió del escenario dejando a los únicos mexas de este viernes en el festival para cerrar con “CHINGON 2”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js