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El arrancará actividades este fin de semana y, una vez más, México estará presente.

Entre pop, reggaetón y electrónica, artistas nacionales buscarán hacerse notar en uno de los escenarios más importantes de la música a nivel mundial.

Tal es el caso de Cachirula, una de las exponentes del llamado "reggaetón mexa" y quien debutará junto a Loojan en el Empire Polo Club en Indio, California.

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A ellos se suma RØZ, un dúo mexicano que nació durante la pandemia y que está integrado por los DJs y productores Hugo Lara y Manolo Cabrera.

Han destacado en la escena emergente gracias a su propuesta experimental, que mezcla trap, electrónica, reggaetón e indie.

La participación mexicana en el festival se remonta a 2001 con proyectos como Nortec Collective, que abrió camino para otros artistas nacionales.

Con el paso de los años, nombres como Kinky, Café Tacvba, Julieta Venegas, Molotov y hasta Peso Pluma también han formado parte del cartel.

¿A qué hora tocan Cachirula & Loojan y RØZ en Coachella?

Cachirula y Loojan se presentarán el viernes 10 de abril en el escenario Sonora a las 20:25 (hora de Indio, California), es decir, a las 21:25 en México.

RØZ hará lo propio el domingo 12 de abril a las 18:40, lo que corresponde a las 19:40, tiempo de la Ciudad de México.

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