Revisitarán el hallazgo de la "Reina Roja", en la edición 36 de la FILAH

El regreso de a los escenarios será uno de los más caros, y es que, a tan solo unos días de haber sido anunciado como headliner del, se reveló que recibirá una cifra de más de seis ceros por su actuación.

De acuerdo con información publicada por la revista "Rolling Stone", Bieber negoció un contrato de 10 millones de dólares. Lo jugoso de este trato es que el artista no ocupó a ningún intermediario, por lo que todo ese dinero irá integro a sus cuentas bancarias:

“Es un paso revolucionario para un cabeza de cartel, y es algo que construyó completamente por su cuenta”, dijo una fuente cercana al artista.

Asimismo, la fuente explicó que el pago se realizará en dos partes: cada una de 5 millones, una cantidad nada despreciable para iniciarse como una estrella independiente.

“Entre ser cabeza de cartel en Coachella y el éxito de ‘Swag’ (su nuevo disco), está claro que este es el comienzo de una nueva y emocionante era para Justin, una en la que él tiene el control total”, añadió.

Su show en Coachella marcará la primera presentación de Bieber en Estados Unidos desde su Justice World Tour (en 2022) y una ausencia prolongada que ha mantenido expectantes a sus seguidores.

El festival de Indio, California, se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026, con un cartel que también incluye a Sabrina Carpenter, Karol G, The Strokes y los mexicanos Cachirula & Looja.

