Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

La oveja catorce

ya reveló su alineación oficial para 2026 y los tres nombres que dominan el cartel son , y Sabrina Carpenter.

Hace apenas unas horas y a través de las redes sociales, los organizadores del festival sorprendieron a los fans al anunciar al elenco completo que, durante dos fines de semana, pondrán a vibrar el desierto de Colorado.

"Lanzamiento duro", fue la frase con la que acompañaron a la imagen del cartel oficial, mismo que desató toda clase de comentarios, y es que, mientras unos lo calificaron como un gran elenco, otros aseguraron que les quedaron a deber.

La intérprete de "Please, please, please" es el atractivo principal para las dos noches del viernes; mientras que la cantante colombiana ocupará el horario estelar de los sábados.

Por su parte, Justin Bieber y su regreso triunfal a los escenarios cerrará con broche de oro ambos fines de semana.

Para completar el programa, se suman nombres de grandes estrellas de la música como The Strokes, Moby, Foster the People, Interpol, Iggy Pop, FKA twigs, Major Lazer, Armin Van Buuren y Katseye, entre otros.

¿Cuándo se llevará a cabo el Coachella 2026?

El festival se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes.

Los boletos, afirmaron los organizadores, saldrán a la venta este próximo 19 de septiembre y para ser uno de los primeros en conseguir los accesos deberás registrarte en la página oficial del evento.

