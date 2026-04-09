Más Información

Murió el muralista mexicano Melchor Peredo

Murió el muralista mexicano Melchor Peredo

World Press Photo reconoce el ojo del mexicano César Rodríguez

World Press Photo reconoce el ojo del mexicano César Rodríguez

“No queda otro camino que la denuncia” ante el daño arqueológico

“No queda otro camino que la denuncia” ante el daño arqueológico

La argentina Samanta Schweblin se lleva el millón de euros del Premio Aena de Narrativa

La argentina Samanta Schweblin se lleva el millón de euros del Premio Aena de Narrativa

Dan último adiós al muralista Melchor Peredo en Veracruz; lo despiden entre arte y memoria

Dan último adiós al muralista Melchor Peredo en Veracruz; lo despiden entre arte y memoria

Secretaría de Cultura condena subasta de patrimonio mexicano en Mónaco

Secretaría de Cultura condena subasta de patrimonio mexicano en Mónaco

Tras cuatro años de espera, la bandainicia este jueves en la ciudad surcoreana de Goyang su gira más ambiciosa, un tour mundial que se posiciona como el más grande en la historia del K-pop en número de actuaciones, sumando 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

"Estamos intentando mostrar una producción completamente diferente a la que hemos hecho antes", explicó el cantante Jimin a pocas horas de volver a los escenarios, en una entrevista con su discográfica recogida por la agencia local Yonhap.

Los conciertos prometen ser un espectáculo inmersivo gracias a un escenario de 360 grados "con fuertes elementos visuales", según afirmó Suga, otro de los integrantes de la banda.

El tour comenzará hoy a las 19.00 hora local (10.00 GMT) en Goyang, con actuaciones también el sábado y domingo, antes de extenderse por Europa y América en una serie de conciertos que marcarán también el debut del grupo en países como Colombia, Perú y Argentina.

La banda retomará así los escenarios con "BTS World Tour Arirang", una gira que se alargará hasta 2027, siendo el tour más ambicioso de su carrera hasta la fecha.

En sus más de 80 espectáculos, la banda interpretará sus temas más emblemáticos junto a las canciones de su nuevo álbum "Arirang", lanzado el 20 de marzo. En él, el septeto rinde homenaje a sus raíces surcoreanas al tomar el nombre de la canción folclórica más reconocida del país como título del álbum, según explicó su discográfica en un comunicado.

Lee también:

El nuevo trabajo supone además el primer proyecto del grupo al completo desde que todos sus integrantes finalizaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y llega tras cuatro años de su último lanzamiento conjunto, "Proof" en 2022.

Una larga espera para un álbum que ha sido todo un éxito, logrando el mejor estreno de un grupo en más de una década tras alcanzar 828.000 álbumes equivalentes en Estados Unidos, según datos difundidos por Billboard.

En total, más de cuatro millones de copias vendidas, según Hanteo Chart, y más de 18 millones de espectadores globales en Netflix en el primer concierto desde su regreso como banda el pasado mes en la capital surcoreana, según datos de la plataforma de streaming.

Formado en 2013, el grupo vive ahora uno de sus mejores momentos, con el lanzamiento del que se ha convertido en el álbum más exitoso de su carrera, según datos de Billboard, y una gira que se posiciona como la más grande realizada hasta ahora en su género.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO. Foto: AP/EFE

Emma Coronel impacta con inesperado cambio de look y la llaman la “Barbie latina”: FOTO

Nodal anuncia lanzamiento de nueva canción y Ángela Aguilar es su inspiración: “Voy contigo hasta el final”. Foto: AFP

Nodal anuncia lanzamiento de nueva canción y Ángela Aguilar es su inspiración: “Voy contigo hasta el final”

Zendaya y Sydney Sweeney roban miradas en el estreno de Euphoria con impactantes vestidos de lujo. Foto:

Zendaya y Sydney Sweeney roban miradas en el estreno de 'Euphoria' con impactantes vestidos de lujo

No quiere que vaya a la guerra. Melania Trump intenta “proteger” a Barron de ir a combatir en Irán. Foto: AP

No quiere que vaya a la guerra. Melania Trump intenta “proteger” a Barron de ir a combatir en Irán

Emily Ratajkowski. Foto: AFP

Emily Ratajkowski y los atrevidos atuendos con los que deslumbró en Japón

[Publicidad]