El crecimiento del k-pop en el país ha sido constante desde 2012, cuando se realizó el primer concierto del género. Desde entonces, acumulan más de 200 presentaciones, con picos recientes que superan las 60 en un solo año.

En paralelo, más de 2.2 millones de personas están registradas en las bases del Centro Cultural Coreano en México, de las cuales más de 500 mil pertenecen al fandom de BTS, lo que refleja el tamaño y la organización de esta comunidad.

Porque BTS no solo llena estadios o rompe récords en plataformas, también mueve economías, impulsa el turismo y redefine la industria musical con el k-pop.

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Y la próxima transmisión de sus conciertos en Cinépolis desde Corea y Japón, es una extensión de ese fenómeno global que, en México, encontró uno de sus públicos más activos.

Esa hazaña ha sido seguida de cerca por instituciones culturales que identifican en México un caso particular dentro de la expansión global del k-pop. La consolidación de comunidades, su capacidad de organización y el interés por entender el fenómeno más allá de la música han sido factores clave en su crecimiento sostenido.

Para América Tessan, directora de Comunicación y vinculación del Centro Cultural Coreano en México, este desarrollo no es casual, sino resultado de una base de fans que creció muy rápido con el tiempo.

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“Parte de que exista el Centro Cultural Coreano fue por el interés de los fans. Desde el inicio vimos cómo crecían las comunidades, cómo se organizaban y cómo había una necesidad real de entender la cultura más allá de lo visual o de la música, lo que terminó por consolidar este interés en algo mucho más amplio”, dijo a EL UNIVERSAL.

La ciudad que más escucha a BTS

El impacto por BTS no se queda en la percepción: también se refleja en cifras. De acuerdo con datos de plataformas digitales, la Ciudad de México se colocó como la ciudad que más escucha al grupo a nivel global en Spotify, superando a capitales asiáticas como Seúl o Yakarta.

Solo en la capital, el grupo registra más de 700 mil oyentes mensuales, mientras que el país concentra una parte significativa del consumo global de su más reciente álbum.

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Ese nivel de demanda también se traslada a los eventos en vivo. Para sus fechas en el Estadio GNP Seguros, en mayo próximo, la venta de boletos registró una demanda sin precedentes, con millones de usuarios intentando acceder a la plataforma en cuestión de minutos y una disponibilidad limitada frente al interés del público, lo que derivó en boletos agotados en menos de una hora.

Ese mismo interés se trasladará ahora a las salas de cine. Como parte del arranque de su gira ARIRANG, Cinépolis proyectará en México dos conciertos en vivo: el 11 de abril desde Goyang, Corea del Sur, y el 18 de abril desde Tokio, Japón, en una extensión del fenómeno que mantiene al país como uno de los puntos más activos del grupo.

“Lo que más reconocen de BTS es la conciencia social. Hay gente que dice que su música les ayudó en momentos personales difíciles. Esa conexión emocional es lo que ha permitido que el fandom crezca y que no se limite a un solo grupo de edad, sino que incluya desde jóvenes hasta adultos”, finaliza Tessan.

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El fenómeno

Con más de 48 mil millones de reproducciones en Spotify y el reconocimiento de Guinness World Records como el acto masculino más reproducido en la historia de la plataforma, BTS no solo domina la industria musical global: también ha consolidado a México como uno de sus territorios más activos.

Pero esta sola cifra no explica del todo el fenómeno que lidera la industria musical.

La banda, integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook, logró en lo que va del año colocar las 14 posiciones del Spotify Global Daily Chart en un solo día, mientras su nuevo álbum superaba los 110 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

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Ese dominio digital, respaldado por récords en YouTube y más de 30 títulos Guinness se traduce en una capacidad de convocatoria que también alcanza a México.

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