Amanda Bynes está lista para dejar los escándalos y regresar al mundo del espectáculo, solo que no retomará su carrera como actriz, sino que debutará en la música.

En los últimos años, Bynes ha estado en el centro de la polémica, no solo por sus transformaciones físicas, también por los problemas de adicción y salud mental que la mantuvieron alejada del ojo público.

Sin embargo, y de acuerdo con información publicada por TMZ, la exestrella de Nickelodeon busca darle un giro a su vida, por lo ya firmó su primer contrato como solista.

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Según el medio estadounidense, la protagonista de películas como "Lo que una chica quiere", se unió a Create Music Group para lanzar su primer sencillo que llevará como título "Girlfriend".

La disquera reveló al portal que el tema saldrá a la luz este próximo 10 de abril y que contará con la participación de Fenix Flexin, integrante del dúo de hip-hop Sherlin Mafia.

"Es un tema pegadizo. Está diseñado para ser escuchado repetidamente y tener gran atractivo en las listas de reproducción", dijo Create Music Group al medio.

Amanda, por su parte, aún no ha hecho ninguna declaración pública sobre su nueva faceta como artista; quienes sí han salido a hablar son los usuarios de redes sociales, que ya la han expresado su apoyo y hasta le auguran gran éxito.

"Todos te apoyamos Amanda", "¡Vamos Amanda! Mereces cumplir tus sueños", "No podemos esperar por oír tu música", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Bynes saltó a la fama como estrella infantil en series como "All That" y "The Amanda Show", posteriormente dio el salto a la pantalla grande. Sin embargo, en junio del 2010, y tras varios escándalos, anunció su retiro de la actuación con apenas 24 años.

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