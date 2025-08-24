Amanda Bynes sorprendió a sus fans al reaparecer en redes sociales con una nueva apariencia física.

Hace un par de días, la actriz compartió un breve video en sus historias de Instagram para presumir el resultado del último tratamiento estético al que se sometió: un relleno de labios.

Bynes, de 39 años, ya había hablado anteriormente sobre el proceso que atraviesa para mejor su apariencia y salud mental, el cual incluye el uso de Ozempic para bajar de peso.

Lee también Impacta aspecto de Amanda Bynes, la actriz luce irreconocible

En las imágenes aparece la exestrella infantil en su coche, luciendo una cabellera rubia, su ya característico tatuaje de corazón en el rostro y los labios visiblemente hinchados. Incluso, ella misma compartió la referencia del doctor que la ayudó con su nuevo look.

Amanda Bynes shows off her new lip injections in a recently posted video via Instagram stories 🌹 pic.twitter.com/6u7hLI9GIb — AmandaCrave (@AmandaCravee) August 22, 2025

Amanda Bynes: la caída de una prometedora carrera en Hollywood

Durante la primera década de los 2000, Amanda Bynes fue una de las actrices juveniles más populares de la industria.

Inició su carrera en televisión, con series como "All that" y "The Amanda show", para después dar el salto a la pantalla grande en comedias como "What a girl wants", "Hairspray" o "Sydney White", que la pusieron en el ojo público.

Justo cuando su carrera iba en ascenso, y tras el rodaje de "She's the man" en 2006, la joven confesó que atravesaba por un fuerte episodio de depresión, pues no se reconocía en la pantalla. Ese desencanto la llevó a perder confianza en su carrera, y para 2010 anunció su retiro de la actuación.

El quiebre definitivo llegó en 2012, cuando Bynes es arrestada en Los Ángeles por manejar bajo los efectos del alcohol. Ese mismo año empezó a publicar mensajes extraños en redes sociales.

Un año después, volvió a ser detenida, ahora por posesión de marihuana y arrojar un bong desde la ventana de su departamento; además se internó en un psiquiátrico tras provocar un incendio en el patio de una casa.

Para 2014 vivió bajo tutela de sus padres debido a problemas de salud mental y abuso de sustancias. Aunque hubo intentos de regreso (entrevistas, planes de actuación, estudios de moda), nunca logró consolidarlos.

Desde entonces, Amanda se ha mantenido en el ojo público por sus cambios de look y constantes apariciones en las redes sociales. En 2018 habló con una revista estadounidense sobre sus deseos de retomar su carrera, pero nunca logró consolidarlos.

Lee también Amanda Bynes ingresa de urgencia a un psiquiátrico, fue captada sin ropa y desorientada en la calle