Amanda Bynes ingresa de urgencia a un psiquiátrico, fue captada sin ropa y desorientada en la calle

Amanda Bynes regresó de nuevo a una institución de salud mental , la actriz de 36 años, conocida por sus papeles en series infantiles como "The Amanda Show" en Nickelodeon o películas como "Hairspray" (2007) o "Rumores y mentiras" (2010), fue captada caminando sin rumbo el domingo por la mañana.

Según reporta el medio TMZ, Bynes, que estaba semidesnuda y deambulaba por las calles, paró a un conductor y le explicó que acababa de tener un brote psicótico , así que llamó al servicio de emergencias para informar de la situación.

La actriz fue llevada a una comisaría de policía y fue atendida por un equipo especializado en salud mental, el cual determinó ponerla bajo la tutela de un hospital psiquiátrico a través de un procedimiento conocido por el código 5051, el cual permite a médicos especializados en salud mental, policías e incluso familiares internar temporal e involuntariamente a individuos que presenten un peligro para sí mismos o para otros.

Según indica TMZ, Este procedimiento suele durar 72 horas, pero puede alargarse el tiempo que se considere necesario para estabilizar a un paciente.

Los fans de Amanda mostraron su pesa porque de nueva cuenta el nombre de su estrella está dando de qué hablar por un episodio en el que otra vez su salud mental se pone en duda, luego de que en 2022 fue liberada de una tutela judicial que puso su vida y sus decisiones financieras bajo el control de sus padres durante casi nueve años, al puro estilo de su colega Britney Spears.

Los problemas que de Amanda Bynes

Los múltiples problemas que Amanda Bynes tuvo de salud mental, abuso de sustancias y con la ley, llevaron a sus padres a establecer el control judicial a través de una tutela en 2013.

Sin embargo, a inicios de 2022, se supo que Bynes había demostrado competencia para manejar sus propios asuntos, incluida su salud mental y otros tratamientos médicos.

La tutela de Bynes transcurrió y llegó a su fin de una manera mucho más tranquila y menos polémica que la de Britney Spears, quien tuvo una lucha larga, a menudo amarga y pública para liberarse de un arreglo similar.

Los padres de Bynes acordaron que la tutela debería terminar y nadie más se opuso a la decisión del tribunal. Su madre, Lynn Bynes, había actuado como su tutora desde que se estableció nueve años atrás.

En ese momento, sus padres le dijeron al tribunal que estaban profundamente preocupados de que su hija, que entonces tenía 27 años, pudiera lastimarse a sí misma o a otros a menos que se les permita asumir el control de su atención médica y finanzas.

Dijeron que Bynes había tenido un comportamiento perturbador y estaba convencida de que la estaban observando a través de detectores de humo y del tablero de su automóvil. Sus padres temían que también estuviera planeando realizarse cirugías estéticas innecesarias y peligrosas.

El año antes de que se estableciera la tutela, Bynes fue arrestada en Nueva York por arrojar una pipa de marihuana desde su apartamento en un piso 36, y en Los Ángeles por conducir bajo los efectos del alcohol, un delito menor de atropello con fuga y conducir con una licencia suspendida.

Sus padres dijeron que también prendió fuego en la entrada de una casa en Thousand Oaks, un suburbio de Los Ángeles donde creció. Bynes tenía 13 años cuando obtuvo su exitoso programa de variedades, “The Amanda Show” en Nickelodeon, y también apareció en la serie de sketches de la cadena “All That” ("Todo eso y más"). Luego protagonizó la serie de televisión “What I Like About You” ("Lo que me gusta de ti") y películas como “What a Girl Wants” ("Lo que una chica quiere"), “Hairspray” y “She’s the Man” ("Una chica en apuros").

Su última aparición fue en la película con Emma Stone “Easy A” ("Se dice de mí") de 2010, después de ello se retiró de la actuación.

Después de ese retiro, Bynes dijo que estuvo sobria durante varios años y hasta estudió en el Fashion Institute of Design and Merchandising en Los Ángeles.

