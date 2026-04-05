AC/DC vuelve a México, luego de 16 años de su última visita, para ofrecer tres conciertos en el Estadio GNP Seguros y, el primero de ellos, ¡ya está a la vuelta de la esquina!, la cita es este martes 7 de abril, ¿ya sabes todo lo necesario para el día del concierto?

De los cuatro países de Latinoamérica que la banda de hard rock visitará, como parte de su "PWR/UP Tour", ofrecerá tres conciertos en la CDMX, los días 7, 11 y 15 de abril, por lo que sus fans, que tuvieron que esperar más de una década para que volvieran a nuestra ciudad, ya muestran el gran entusiasmo que desbordan.

Aún se desconoce si el grupo ejecutará la misma lista de canciones, como la he hecho por su paso por otras ciudades del mundo; las más recientes, en Argentina y Chile. Sin embargo, todo indicaría a que así será pues, desde que emprendió esta gira, en 2024, ha tocado, practicamente, los mismos temas.

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Posible Setlist

"If you want blood (You´ve got it)"

"Back in black"

"Demon fire"

"Shot down in flames"

"Thunderstruck"

"Have a drink on me"

"Hells bells"

"Shot in the dark"

"Stiff upper lip"

"Shoot to thrill"

"Sin city"

"Highway to hell"

"Rock ´n roll train"

"Dirty deeds done dirt cheap"

"High voltage"

"Riff raff"

"You shook me all night long"

"Whole lotta Rosie"

"Let there be rock"

"T.N.T"

"For those about to rock (We salute you)"

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¿A qué hora comienzan a dar acceso en el Estadio GNP Seguros?

La cita para ver a AC/DC es a las 21:00 horas por lo que, es posible que comiencen a dar acceso al recinto, a partir de las 17:30 horas pues, habitualmente, abren las puertades alrededor de tres o tres horas y media antes.

Se recomienda, a aquellas personas que tienen boletos para las zonas generales (A y B), que sean quienes llegan con anticipación y asegurar un lugar cercano al escenario, pues quienes adquirieron boletos en gradas, no necesitan más que estar unos minutos antes de que la banda comience su actuación, ya que, como su asiento es numerado, este ya está asegurado.

¿En qué estación del metro y metrobús bajarse para ver a AC/DC?

Aunque Velodromo se encuentra también muy cerca del Estadio GNP Seguros, si no deseas caminar varias calles, antes de llevar al recinto, es mejor que esperes a bajarte una estación más adelante, en Ciudad Deportiva, la cual te dejará sólo unos pasos de la entrada, en los que también se despliegan múltiples puestos de mercancía no oficial del grupo.

En el caso del metrobús, la estación más cercana pertenece a la línea morada; Puebla.

¿Cuánto podría durar el concierto?

Si AC/DC se apega al setlist que ha ofrecedio durante su "PWR/UP Tour", el show se extenderá a lo largo de una hora 25 minutos, aproximadamente.

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melc