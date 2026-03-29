Además de las ansiadas vacaciones, abril llegará con una de las carteleras musicales más espectaculares del año, con grandes estrellas internacionales y regresos que harán historia como la de Soda Stereo.

Recintos como el Estadio GNP Seguros, el Auditorio Nacional y el Palacio de los deportes, abrirán una vez más sus puertas para ser testigos de noches inolvidables y shows que no volverán a repetirse.

Pop, rock, metal y la nostalgia de los años 80 pondrán a bailar y cantar a los fans de la música. Si tienes espacio en tu agenda anota estos conciertos que no puedes perderte.

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Melanie Martinez. Como parte de su gira "The Hades ritual", la cantante regresa a los escenarios mexicanos, esta vez con un show más cercano y que será la antesala de su próximo disco. Los boletos ya están agotados

¿Cuándo y dónde? 1 de abril – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

AC/DC. El rock de los 80 regresa y más fuerte que nunca. La banda australiana volverá a nuestro a país, después de casi 17 años de ausencia, para hacer un recorrido por sus grandes éxitos como "Back in Black" y "Highway to hell".

Al tratarse de uno de los concierto más esperados del año, hay muy pocas entradas disponibles.

¿Cuándo y dónde? 7, 11 y 15 de abril - Estadio GNP Seguros

AC/DC volverá a México tras más de una década de ausencia. Fotos: Instagram, vía @acdc

Fonseca. Canciones como "En vivo y en Directo", "Te Mando Flores" y "Eres Mi Sueño" sonarán en uno de los recintos más importantes de la CDMX. El colombiano se reencontrará con sus fans para regalarles una noche llena de sabor, romanticismo y música.

¿Cuándo y dónde? 8 de abril - Auditorio Nacional

Dream Theater. La banda de metal llegará a México como parte la celebración por sus 40 años. Este concierto no solo será un recorrido musical por sus más grandes éxitos, también un agradecimiento a sus fans. Aún hay boletos disponibles.

¿Cuándo y dónde? 10 de abril – Arena CDMX

Soda Stereo. Una de las bandas más importantes del rock en español vuelve a reunirse en un espectáculo sin precedentes. Y es que, no sólo tocarán temas icónicos del género, sino que traerán a la vida (gracias a la tecnología) a su vocalista, Gustavo Cerati.

Todavía hay entradas disponibles.

¿Cuándo y dónde? 14,15 y 16 de abril - Palacio de los deportes.

Soda Stereo regresará a los escenarios; Cerati estará presenta gracias a la tecnología. Foto: Instagram.

Mijares. El llamado "Soldado del amor" festejará 40 años de trayectoria artística con un espectáculo muy especial, ya que presentará a sus fans sus mayores éxitos en formato sinfónico.

¿Cuándo y dónde? 14 de abril - Auditorio Nacional

Raphael. Tras varios problemas de salud que pusieron en riesgo su vida, el cantante español regresará a los escenarios mexicanos para reencontrarse con sus seguidores y darles dos noches llenas de sus mejores éxitos. Aún hay boletos a la venta.

¿Cuándo y dónde? 15 y 18 de abril – Auditorio Nacional.

Raphael, retomará su carrera tras varios problemas de salud. FOTO: EFE/ Octavio Guzmán.





Kany García. La cantautora puertorriqueña será la encargada de ponerle romanticismo a la agenda musical. Con temas como "Hoy ya me voy" y "Para siempre" pondrá a cantar a sus fans en un show que mezcla momentos íntimos con letras profundas. Todavía hay boletos disponibles.

¿Dónde y cuándo? 17 de abril – Palacio de los Deportes

Siddhartha. El músico mexicano ofrecerá uno de los conciertos más importantes de tu carrera. El show recorrerá distintas etapas de su música, desde sus primeros discos, hasta sus más recientes sencillos como "Tú y yo" y "Escápate conmigo".

Ya no hay boletos en existencia.

¿Dónde y cuándo? 17 de abril – Auditorio Nacional

The Weeknd. Como otra de las apuestas más fuertes del mes, el cantante canadiense regresa a territorio mexicano, esta vez para su "After Hours Til Dawn Tour".

Además de la enorme producción y un repertorio de grandes éxitos, el show contará con la presencia de Anitta como acto abridor. Aún hay entradas para algunas fechas.

¿Dónde y cuándo? 20, 21 y 22 de abril – Estadio GNP Seguros

The Weeknd volverá a México. Foto: Archivo.

Chayanne. Después de conquistar el Palacio de los deportes con su "Bailamos otra vez Tour" en 2025, el padre de Latinoamérica regresa para dos noches más junto a sus fans y sus hijos.

Para quienes quieran asistir, aún hay boletos a la venta.

¿Dónde y cuándo? 22 y 23 de abril – Auditorio Nacional

FKA twigs. Tras cancelar sus presentaciones en el AXE Ceremonia 2025 y otros intentos fallidos por problemas de visa, la cantante británica se presentará por primera vez en nuestro país. El show mezclará música con grandes elementos visuales por lo que las expectativas de los fans son muy altas.

Todavía se pueden encontrar boletos a la venta.

¿Dónde y cuándo? 23 de abril – Pepsi Center WTC

La cantante británica llegará a México por primera vez. Foto: Instagram.

Plastilina Mosh. El dúo mexicano celebrará 30 años de trayectoria musical con un show lleno de éxitos e invitados especiales. Canciones como "Mr P. Mosh", "Peligroso Pop" y "Nalguita" pondrán al público a cantar.

¿Dónde y cuándo? 25 de abril – Pepsi Center WTC

Melendi. Para cerrar con broche de oro un mes lleno de música, el español regresa a los escenarios mexicanos como parte de su "Tour México 2026". Boletos disponibles.

¿Dónde y cuándo? 28 y 29 de abril – Auditorio Nacional.

Melendi volverá al Auditorio Nacional. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

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