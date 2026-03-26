Rosalía reapareció en redes sociales luego de que se viera obligada a cancelar el concierto que daría en Milán por problemas de salud.

La noche de este pasado 25 de marzo, la cantante subió al escenario del Unipol Forum como parte de su “Lux Tour”; sin embargo, a tan solo minutos después de haber arrancado, tuvo que parar el show debido a una fuerte intoxicación alimentaria.

“He intentado hacer este show desde el principio, aunque estaba enferma. He tenido una intoxicación alimentaria bastante fuerte y he tratado de seguir adelante hasta el final, pero me siento muy mal”, dijo a los asistentes.

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El momento se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre sus fans, pues la española abandonó el lugar entre disculpas y la promesa de que regresaría cuando se encontrara en mejores condiciones.

Horas después, la llamada "Motomami" publicó una fotografía en redes sociales que dio mayor claridad sobre su estado. En la imagen, tomada dentro de una ambulancia, se le observa recostada en una camilla, conectada a una vía intravenosa y levantando el pulgar, en señal de mejoría.

"Me siento mejor, muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todos los que estuvieron ahí”, escribió junto a la postal.

Por ahora, la cantante no ha dado mayores detalles sobre su recuperación, así como si habrá cambios en las próximas fechas.

Rosalía publica una foto en la ambulancia después de cancelar su show. “Me siento mejor, gracias por todo el amor y a todos los que estaban ahí por entender”.

Mientras tanto, los seguidores de la intérprete de "La perla" se han divido entre los que le desean una pronta mejoría y los que piden el reembolso de su dinero.

"Espero que te mejores pronto", "Rosi por lo de Milán necesitamos reprogramación o reembolso", "Nueva fecha para Milán, por favor", "Gracias por intentar que el concierto siguiera adelante, espero que estés mejor", "Rosi espero que puedas presionar al organizador para los reembolsos, gastamos mucho", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

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