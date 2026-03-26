Más Información

Ramón Vargas  vuelve a Monterrey con la ópera "Fidelio"

Ramón Vargas  vuelve a Monterrey con la ópera "Fidelio"

Museo del Tren Maya, en Mérida, otra obra inaugurada a medias

Museo del Tren Maya, en Mérida, otra obra inaugurada a medias

“Hedda”, el clásico de Ibsen en el mundo de la Inteligencia Artificial

“Hedda”, el clásico de Ibsen en el mundo de la Inteligencia Artificial

"Nuestro deseo es que se quede en México": Claudia Sheinbaum sobre la colección Colección Gelman

"Nuestro deseo es que se quede en México": Claudia Sheinbaum sobre la colección Colección Gelman

Exposición y conversatorio celebran los 60 años de "Farabeuf", obra clave de Salvador Elizondo

Exposición y conversatorio celebran los 60 años de "Farabeuf", obra clave de Salvador Elizondo

INAH descubre altar tolteca con restos óseos humanos en Tula, Hidalgo; fue hallado en obras del Tren México-Querétaro

INAH descubre altar tolteca con restos óseos humanos en Tula, Hidalgo; fue hallado en obras del Tren México-Querétaro

La cantante españolase vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.

La artista de 33 años, ganadora de un Grammy, estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

"Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró en inglés la cantante catalana en los videos subidos por los aficionados.

"Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos", añadió.

Después de decir que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y con una mano en el vientre abandonó el escenario.

Rosalía publica una foto en la ambulancia después de cancelar su show. “Me siento mejor, gracias por todo el amor y a todos los que estaban ahí por entender”.
Rosalía publica una foto en la ambulancia después de cancelar su show. “Me siento mejor, gracias por todo el amor y a todos los que estaban ahí por entender”.

Lee también:

Rosalía, aclamada por su versatilidad que trasciende géneros, estaba en Milán como parte de una gira que comenzó en Francia a principios de este mes y que terminará en Puerto Rico en septiembre.

La cantante, que este mes ganó el premio a la , ha sido ampliamente elogiada por su cuarto álbum, "Lux".

Esta obra amplia y espiritual, publicada a finales del año pasado, marca una ruptura con sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.

El álbum contiene letras cantadas en 13 idiomas, entre ellos alemán, inglés y siciliano, además de su español natal.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¿Tu papá no pudo comprártela?”: Fátima Bosch explota tras acusaciones por su corona de Miss Universo. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Tu papá no pudo comprártela?”: Fátima Bosch explota tras acusaciones por su corona de Miss Universo

Emma Coronel, de esposa de El Chapo a Hollywood: impacta con FOTO y enciende las redes. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel, de esposa de El Chapo a Hollywood: impacta con FOTO y enciende las redes

¡Se acabó! Christian Nodal se queda sin su violinista: esto habría dicho Esmeralda Camacho sobre su salida. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

¡Se acabó! Christian Nodal se queda sin su violinista: esto habría dicho Esmeralda Camacho sobre su salida

Toñita cancela su boda con neurocirujano y revela: "¡Me terminaron! Tuvimos una discusión y me bloqueó". Foto: Instagram

Toñita cancela su boda con neurocirujano y revela: "¡Me terminaron! Tuvimos una discusión y me bloqueó"

Georgina Rodríguez presume lujo y glamour con look deportivo mientras prepara boda con Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

Georgina Rodríguez presume lujo y glamour con look deportivo mientras prepara boda con Cristiano Ronaldo

[Publicidad]