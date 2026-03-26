La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.

La artista de 33 años, ganadora de un Grammy, estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

"Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria", declaró en inglés la cantante catalana en los videos subidos por los aficionados.

"Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos", añadió.

Después de decir que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y con una mano en el vientre abandonó el escenario.

Rosalía publica una foto en la ambulancia después de cancelar su show. “Me siento mejor, gracias por todo el amor y a todos los que estaban ahí por entender”.

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Rosalía, aclamada por su versatilidad que trasciende géneros, estaba en Milán como parte de una gira que comenzó en Francia a principios de este mes y que terminará en Puerto Rico en septiembre.

La cantante, que este mes ganó el premio a la mejor artista internacional en los Brit Awards, ha sido ampliamente elogiada por su cuarto álbum, "Lux".

Esta obra amplia y espiritual, publicada a finales del año pasado, marca una ruptura con sus anteriores ritmos flamencos y de R&B.

El álbum contiene letras cantadas en 13 idiomas, entre ellos alemán, inglés y siciliano, además de su español natal.

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