Rosalía compartió un video en sus redes sociales en el que ofrece disculpas por sus recientes comentarios sobre el pintor Pablo Picasso, en los que abiertamente pedía separar la obra del artista.

Fue en una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez como parte de la serie “Spotify presenta” en la que ambas debatieron un poco sobre el pintor.

"Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado, pero quién sabe, a lo mejor sí. No lo sé y no me importa, disfruto su obra", dijo la española.

Tras esto Rosalía ha recibido miles de comentarios negativos en redes sociales, orillándola a compartir un video en el que ofrece disculpas, aunque asegura, es para sus fans y no para los haters que la han atacado.

“No estoy en paz con lo que dije de Picasso, agradezco mucho haber podido hacer esa conversa con Mariana, de la que aprendí muchas cosas, pasar esas 24 horas en Argentina donde hablé sin parar haciendo el promo y la verdad es que llega un momento en el que a lo mejor dices algo que no tiene sentido”, explica.

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Pablo Picasso es acusado de haber ejercido violencia física y psicológica sobre varias parejas, incluyendo a Fernande Olivier, Olga Khokhlova, Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Françoise Gilot y Jacqueline Roque, además de ser tachado como una persona misógina y tóxica.

Pese a que esto no es nuevo y es ampliamente conocido en el mundo, Rosalía afirma no haber tenido el conocimiento necesario del tema y promete no volver a caer en algo similar, evitando opinar de algo que desconozca.

“Es verdad que me he equivocado, tienen razón absolutamente, gracias por decírmelo, y voy a intentar aprender más y a lo mejor no hablar de temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, dijo.

“Yo personalmente pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato, quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte”, explicó.

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Rosalía, en contra de posturas radicales

Uno de los puntos que más se le criticó a Rosalía tras los comentarios que tuvo sobre Picasso fue si realmente es feminista y apoya el movimiento o no, algo que quiso aclarar dando a entender que no es partidaria de tener que posicionarse radicalmente.

“No tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo, quizás a veces hasta peco de ser demasiado cuidadosa, por ese amor, ese respeto y siento que a lo mejor me da miedo decir, denominarme por no ser una representación lo suficientemente buena de ello”, señaló.

Sin embargo, la cantante considera que fuera de ponerse una etiqueta el verdadero valor y apoyo lo demuestra en su manera de vivir, escribir y hasta interpretar sobre el escenario, aunque esto no parece ser suficiente en un mundo polarizado.

“Hoy en día si no te posicionas de una forma muy clara parece que el mundo es muy polarizado y si no estás en un lado y lo dices muy claramente entonces estás en el otro y la verdad es que me sentía muy incómoda con todo lo que se estaba diciendo sobre esta conversación”, finalizó.

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