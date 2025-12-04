Más Información

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Crece el arte urbano en CDMX, pero escasean los apoyos para sus creadores

Crece el arte urbano en CDMX, pero escasean los apoyos para sus creadores

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

Universidad de Valencia será la Invitada de Honor de la FIluni 2026, anuncia la UNAM

traerá la “Lux” a México con dos conciertos en los que presentará de manera oficial su nuevo disco a los miles de mexicanos que lo han tenido en repeat desde su estreno hace unas semanas.

Fue mediante una publicación en redes sociales que se dio a conocer que la española visitará tres ciudades del país como parte de su gira actual con uno de los álbumes más populares del 2025 que además tiene un trasfondo interesante.

“La mística femenina es la gran inspiración de este disco, las santas me permitieron conocer historias interesantes de diferentes lugares del mundo, las canciones tienen inspiración en estas historias””, dijo Rosi cuando vino a promocionarlo a la capital.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán los tres destinos en los que Rosalía dará misa con “Lux”, aunque sus fans deberán esperar hasta ya avanzado el 2026 para verla.

Lee también:

Las fechas pactadas para el aterrizaje de la española en territorio azteca son 15 de agosto en la Arena VFG de Jalisco, 19 del mismo mes en la Arena Monterrey y 24 y 26 en el Palacio de los Deportes en CDMX.

¿Cuándo es la preventa para Rosalía?

La venta general de los boletos para los cuatro conciertos de Rosalía se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre del 2025, por lo que como es costumbre, la preventa será un día antes, es decir el 9 del mismo mes.

Por otro lado, aunque no se ha confirmado, al ser con Banamex, se espera que exista la ventana priority que sería el lunes 8, por lo que sus fans deben estar pendientes para alcanzar entradas en Ticketmaster, ya sea para la fecha de Monterrey, Guadalajara o CDMX.

Además, Rosalía daría información exclusiva a sus seguidores al registrarse en su página de internet oficial, , al menos eso es lo que se menciona en la publicación que anuncia sus tres conciertos en México.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

[Publicidad]