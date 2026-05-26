El Gobierno del Estado de Nuevo León, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentó la Estrategia de Protección a la Infancia rumbo a la Copa del Mundo de Futbol 2026.

El programa, denominado "Tarjeta Azul: Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil", tiene como objetivo prevenir situaciones de violencia, abuso y explotación de niñas, niños y adolescentes en contextos de alta afluencia.

Durante el lanzamiento, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, destacó que la prioridad de la administración estatal es salvaguardar a la primera infancia.

Lee también Naturgy anuncia inversión de 5 mil 500 mdp en Nuevo León; Samuel García destaca mejoras en infraestructura energética

"Desde el DIF fortalecimos la red, sobre todo de atención y de denuncia para niñas, niños y adolescentes, que es la línea 075”, sostuvo Rodríguez Cantú.

Mariana Rodríguez Cantú subrayó que la prioridad del estado es proteger a la primera infancia. | Foto: Especial.

Proteger a las infancias, un trabajo de todos

El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera Castro, explicó que se requiere de una "acción coordinada y sostenida" entre el gobierno, la industria turística, el sector de transporte y la sociedad civil para la prevención de la violencia contra los menores.

Como parte de la estrategia, los clubes de futbol locales Tigres y Rayados participarán de manera activa en la difusión de materiales audiovisuales y contenidos en sus plataformas digitales para concientizar a la afición sobre la protección infantil.

Lee también Vinculan a proceso a implicados en fraude inmobiliario de Tamayo Capital en Nuevo León; les imponen prisión preventiva

Los organismos involucrados subrayaron que el esfuerzo no se limitará a la temporada del Mundial. | Foto: Especial.

Los componentes de la campaña "Tarjeta Azul" contemplan:

Desarrollo de campañas de comunicación.

Capacitación a los elementos de la policía estatal y al personal operativo de las líneas de emergencia .

y al personal operativo de las . Asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos y diseño de protocolos de salvaguarda en colaboración con el DIF .

. Instalación de puntos de protección para la infancia en espacios públicos y zonas de concentración masiva de personas.

en espacios públicos y zonas de concentración masiva de personas. Creación de murales comunitarios con participación de la niñez.

Los organismos involucrados subrayaron que el esfuerzo no se limitará a la temporada del Mundial, sino que se proyecta como una estrategia de largo plazo para atender problemáticas estructurales de la entidad, tales como el maltrato infantil y los retos derivados de la migración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr