Como parte de su gira de trabajo por Europa, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García ha logrado impulsar una serie de inversiones estratégicas en sectores como manufactura avanzada, energía, movilidad, tecnología y turismo, que se traduce en generación de empleos y logra fortalecer el crecimiento industrial de Nuevo León.

El mandatario estatal buscando consolidar al estado como uno de los principales destinos de inversión internacional en América Latina ha logrado inversiones globales de Suecia, Países Bajos y España con empresas como Atlas Copco, Volvo, Scania, Heineken, Naturgy, Cox y Grupo Barceló, entre otras quienes han anunciado expansiones y nuevos proyectos que representan miles de millones de dólares en inversión.

Samuel García impulsa inversiones europeas para Nuevo León; anuncian empleos y expansión. Foto: Especial.

"En esta gira de trabajo en Europa seguimos amarrando más y más inversiones con empresas globales.

"Nosotros seguimos trabajando para que más y más empresas de primer mundo inviertan en nuestro estado y generen empleos bien pagados", señaló el Gobernador de Nuevo León.

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Al iniciar su gira de trabajo, en Suecia, en Estocolmo el Gobernador anunció la expansión en Nuevo León de la empresa sueca Atlas Copco.

Una empresa líder en soluciones industriales, especializada en compresión de aire, generación de energía y vacío industrial. Con esta inversión se fortalecen sectores estratégicos como manufactura avanzada, automotriz, infraestructura y tecnología, con lo que se impulsa el desarrollo de proveedores mexicanos para operaciones de Atlas Copco en Estados Unidos, consolidando a Nuevo León como un hub industrial de alta tecnología y atractivo para futuras expansiones.

Samuel García impulsa inversiones europeas para Nuevo León; anuncian empleos y expansión. Foto: Especial.

Asimismo, tras reuniones con directivos de Scania, Volvo y Ericsson, el Gobernador dio a conocer que Scania México se expandirá en Nuevo León con la apertura de una nueva sucursal de más de 30 mil metros cuadrados y que generará en la entidad más de 50 empleos directos.

Además informó que Ericsson mostró interés de inversión en el Estado y pronto se trabajará en desarrollar proyectos de tecnología 5G, automatización y manufactura.

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Respecto a Volvo, el Gobernador Samuel García dio a conocer que la empresa pronto iniciara operaciones de su fábrica, la más grande de el mundo también en Nuevo León, con más de 200 mil metros cuadrados y que generará alrededor de 2 mil a 2 mil 500 empleos directos, además de miles de empleos indirectos mediante la atracción de proveedores internacionales.

Continuando con su gira de trabajo por Europa, ahora en Países Bajos, el Mandatario estatal dio a conocer la inversión de 200 millones de dólares por parte de las empresas neerlandesas Alpine Green y Van der Hoeven, quienes desarrollarán un invernadero en Galeana. El proyecto incorpora tecnología de iluminación avanzada de Signify, y posiciona al estado como referente nacional en innovación agrícola y tecnología sustentable; y logrará generar más de 300 empleos directos.

Samuel García impulsa inversiones europeas para Nuevo León; anuncian empleos y expansión. Foto: Especial.

Asimismo, el Mandatario estatal se reunió con directivos de Heineken, quienes informaron un plan de expansión por más de 400 millones de euros, una inversión destinada al fortalecimiento de sus operaciones, capacidades productivas y proyectos vinculados a la experiencia cervecera en la entidad.

Posteriormente, el Gobernador de Nuevo León llegó a España, donde anunció la inversión de 5 mil 500 millones de pesos por parte de la empresa española Naturgy, con infraestructura energética clave para el crecimiento manufacturero del estado ante el crecimiento de inversiones extranjeras que llegan a la entidad.

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Los planes a futuro buscan crecimiento en municipios periféricos, renovación de la red y 11 estaciones de gas natural para los camiones, entre otras acciones.

En España, también dio a conocer que la empresa COX anunció que este mes cerraron la transacción de inversión en Nuevo León por 4 billones de dólares por la adquisición de las plantas de energía de Iberdrola.

Samuel García impulsa inversiones europeas para Nuevo León; anuncian empleos y expansión. Foto: Especial.

Además dieron a conocer que invertirán 1 billón de dólares adicionales para plantas de energía renovable en los municipios de Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Mina y Ramones. La inversión contempla el desarrollo de nuevos proyectos de energía e infraestructura sostenible, incluyendo parques eólicos y solares.

Finalmente, el Gobernador de Nuevo León dio a conocer la inversión de más de 50 millones de dólares por parte de Grupo Barceló, quien adquirió el antes llamado Hotel Camino Real en el municipio de San Pedro Garza García.

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Con esta inversión se impulsará la modernización de la oferta hotelera del estado, fortaleciendo su infraestructura turística y de negocios, y consolidando a Nuevo León como destino estratégico para inversión internacional y turismo corporativo.

Además de concretar nuevas inversiones para Nuevo León durante su gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García anunció un nuevo vuelo directo que fortalecerá la conectividad internacional del estado y sostuvo reuniones con representantes del sector turístico para avanzar en la estrategia rumbo al Mundial de la FIFA 2026 y convertirse en la mejor sede.

Samuel García impulsa inversiones europeas para Nuevo León; anuncian empleos y expansión. Foto: Especial.

Tras anunciar el inicio de un nuevo vuelo con la Aerolínea española Iberia Madrid-Monterrey, el Gobernador de Nuevo León destacó que esta nueva ruta permite al estado una conexión con más de 140 países de todo el mundo a través de la compañía y sus aliados comerciales.

Además informó que el vuelo tendrá tres frecuencias a la semana a partir del 2 de junio, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

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Por otra parte, como parte de las estrategias para convertirse en la mejor sede del próximo Mundial de Futbol, el Gobernador García Sepúlveda se reunió con el presidente de la Asociación Sueca de Futbol, Simon Åström, además visitó el Strawberry Stadium, sede principal de la selección de Suecia en la capital Estocolmo.

El Mandatario estatal señaló que la entidad ya se encuentra lista con una oferta gastronómica, turística y de conectividad para recibir y dar la mejor experiencia a los más de 5 mil aficionados de Suecia que llegarán a Nuevo León para apoyar a su selección.

Asimismo, el Gobernador también se reunió en Suecia con los embajadores de las tres sedes de la Copa Mundial de la FIFA™️, la embajadora de EUA, Christine Toretti, y los embajadores en Suecia de Canadá, Robert Sinclair, y de México, Alejandro Alday de México.

Mientras que en Países Bajos se reunió con directivos de la KNVB, organismo rector del futbol neerlandés de cara al siguiente mundial de futbol. Ante la posibilidad de que la selección naranja pueda jugar en la entidad.

Como parte de su reunión, el Mandatario estatal realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Entrenamientos de la selección naranja, donde visitó las canchas de entrenamiento, áreas de concentración y oficinas generales de la organización.

dmrr