El Municipio de Escobedo, Nuevo León, presentó este domingo un nuevo Reglamento y Plataforma Ambiental con los que busca fortalecer la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable mediante herramientas digitales, reglas transparentes y mecanismos de monitoreo, con el objetivo de reducir la contaminación, prevenir riesgos ambientales y brindar certeza a quienes invierten y generan empleo en la ciudad.

Durante el anuncio encabezado por el alcalde Andrés Mijes, y con la presencia de Samantha Covarrubias, subdelegada de PROFEPA, Pablo Chávez, delegado de SEMARNAT, además de representantes de la iniciativa privada, se expuso una estrategia que incorpora regulación ambiental, innovación tecnológica y supervisión gubernamental como parte del modelo de desarrollo municipal.

La administración municipal aseguró que estas acciones colocan a Escobedo como el primer municipio del país en contar con un sistema que integra trámites ambientales digitales, regulación unificada y mecanismos mediante los cuales el propio gobierno deberá cumplir estándares ambientales, someterse a evaluaciones y rendir cuentas sobre su desempeño.

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Reglamento ambiental único

Entre las medidas anunciadas se encuentra el primer Reglamento Ambiental Municipal, que agrupa en un solo instrumento jurídico temas relacionados con gestión ambiental, cambio climático, economía circular, movilidad sustentable y bienestar animal.

Gobierno de Escobedo lanza plataforma ambiental digital; busca reducir contaminación. Foto: Especial.

Con esta regulación, el municipio también asumirá obligaciones internas, al establecer que el gobierno local deberá sujetarse a autorizaciones, evaluaciones y procesos de supervisión ambiental, una condición que, según la administración, no existe actualmente en otros municipios mexicanos.

Mijes afirmó que la colaboración con PROFEPA permitió avanzar hacia un modelo enfocado en la prevención ambiental y no únicamente en la atención de problemáticas una vez ocurridas, apoyado en herramientas para anticipar riesgos y fortalecer la supervisión.

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Trámites digitales y monitoreo

Como parte del nuevo sistema, Escobedo implementará trámites ambientales completamente digitales para que empresas puedan gestionar licencias ambientales municipales y cédulas de operación sin acudir físicamente a oficinas gubernamentales.

Gobierno de Escobedo lanza plataforma ambiental digital; busca reducir contaminación. Foto: Especial.

La administración municipal informó además que operará una plataforma vinculada al Sistema Municipal de Información Ambiental, diseñada para generar datos en tiempo real y fortalecer la toma de decisiones relacionadas con el entorno y el crecimiento urbano.

También se anunció la creación de un Fondo Ambiental Municipal destinado a restauración ecológica, conservación, mitigación de riesgos y atención de contingencias climáticas, además del fortalecimiento de la Red Municipal de Monitoreo Ambiental, que actualmente funciona con cinco equipos y proyecta llegar a 15 estaciones para emitir datos oficiales y activar sistemas digitales de alerta temprana.

Durante su intervención, Andrés Mijes señaló que el desarrollo económico y la protección ambiental pueden avanzar simultáneamente mediante reglas claras y procesos transparentes, y sostuvo que las nuevas acciones buscan alinear el crecimiento industrial con una agenda ambiental basada en evidencia y vinculada a la visión nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

dmrr