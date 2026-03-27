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ofrecerá un concierto gratuito en el , según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El evento forma parte de la gira 30 Anniversary Romanza World Tour del tenor italiano.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde la mandataria capitalina confirmó la presentación del cantante, acompañado de invitados especiales aún por revelar. “Estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único en su género. Como siempre, el acceso será gratuito”, escribió.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto?

La presentación está programada para el sábado 18 de abril de 2026 en la Plaza de la Constitución. El concierto iniciará a las 19:00 horas, aunque hasta el momento no se ha informado la duración estimada.

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¿Qué llevar y qué evitar?

Al tratarse de un evento masivo, se recomienda asistir preparado y con lo indispensable.

Objetos permitidos: Se podrá ingresar con celular y batería externa, ropa y calzado cómodos, impermeable (preferentemente en lugar de paraguas), así como bolsas pequeñas o cangureras. También se sugiere llevar binoculares y dinero en efectivo en denominaciones bajas.

Objetos prohibidos: No se permitirá el acceso con mochilas grandes, bebidas alcohólicas, envases de vidrio o lata, objetos punzocortantes, aerosoles, punteros láser, pirotecnia, hieleras, sillas, drones ni mascotas.

Por ahora, esta es la información confirmada sobre el concierto. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles logísticos y la lista de invitados que acompañarán a Bocelli en el escenario.

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