Britney Spears regresó a las redes sociales con un mensaje de agradecimiento y en el que informa brevemente cómo se la ha pasado estos días y cómo se siente actualmente, luego de que hace unas semanas fuera detenida bajo sospecha de manejar alcoholizada.

La llamada "princesa del pop" fue detenida a inicios de marzo por la policía en California bajo sospecha de manejar intoxicada, por lo que fue arrestada en el condado de Ventura, en el que reside.

La intérprete de "Oops!... I Did It Again", de 44 años fue liberada horas después y tendrá que comparecer ante la justicia el 4 de mayo para responder por el caso.

En ese incidente, por lo que se volvió tendencia en Internet, Spears estaba sola y cerca de su casa en el vecindario de Thousand Oaks, a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, cuando fue detenida, detalló el portal TMZ citando fuentes policiales.

El portal especializado agregó que la policía de carreteras trasladó a la cantante a un hospital para determinar el nivel de alcohol en la sangre.

La cuenta de Instagram de la cantante, en la cual publica regularmente videos bailando y con los que ha dado de qué hablar por su estado emocional, fue desactivada.

Lee también: Hallan pastillas en el auto de Britney Spears tras su arresto; sustancias están bajo análisis

El regreso de Britney Spears tras el escándalo

Tras el incidente vial, el representante de la cantante dijo a "Deadline" que lo ocurrido serviría para que la artista hiciera un cambio muy necesario en su vida, y afirmó que en ese proceso estaría acompañada por su familia y su dos hijos, Sean Preston y Jayden James, ambos fruto de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline.

"Ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable. Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto sea el primer paso hacia un cambio muy necesario en la vida de Britney", dijo su representante a la publicación.

"Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a elaborar un plan muy necesario para prepararla para el éxito y el bienestar", se agregó.

Tras 20 días de lo ocurrido Britney regresó a Instagram y compartió un par de videos en los que aparece juguetona con su hijo Jayden, de 19 años, frente al espejo de su casa; acompañó su publicación con un mensaje en el que confiesa que pasar tiempo con la familia es una bendición.

"Gracias chicos por todo su apoyo... ¡Pasar tiempo con la familia y amigos es una bendición! ¡Mantente amable!", escribió.

Lee también: ¿Qué pasa con Britney Spears? Despidió a parte de su equipo antes de su arresto y ahora, aseguran, se la pasa hablando sola

Britney Spears reaparece así en Instagram junto a su hijo Jayden.

Spears, quien en su auge en los años 2000 fue acechada por periódicos y los paparazzi, enfrentó a su padre en la justicia para poner fin a su tutela legal.

Tras el fallo de la justicia a favor en 2021, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales que han alarmado a sus fieles seguidores, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

Lee también: Amigos de Britney piden tratamiento, no cárcel tras su detenida por conducir en estado de ebriedad

rad