Se hallaron pastillas en el automóvil de la cantante Britney Spears, luego de su arresto el miércoles pasado en el condado de Ventura County, California por conducir bajo los efectos del alcohol.

Fuentes cercanas al caso informaron al portal TMZ que las píldoras están siendo analizadas, lo que podría implicar un cambio en el caso e incluso derivar en una posible sentencia de prisión para la cantante.

Según los informantes, las pastillas serían Adderall, un medicamento que estimula el sistema nervioso central y combina sales de anfetamina y dextroanfetamina. Este fármaco, que tiene un alto potencial de adicción, se utiliza principalmente para tratar el trastorno por déficit de atención en niños y adultos, y Britney las habría obtenido durante una de sus recientes visitas a México.

Lee también: ¿Qué pasa con Britney Spears? Despidió a parte de su equipo antes de su arresto y ahora, aseguran, se la pasa hablando sola

El análisis busca determinar si las pastillas contienen otras sustancias, como cocaína, fentanilo u otras drogas, que podrían incrementar las consecuencias legales.

Recordemos que tras su detención, "La princesa del pop" fue trasladada de inmediato a un hospital para realizarle pruebas de alcohol en sangre y, desde entonces, ha permanecido en un perfil bajo en su residencia en Los Ángeles. Personas cercanas a ella han solicitado que reciba tratamiento para sus problemas.

El arresto ocurrió alrededor de las 9:30 p.m., cuando oficiales de la Patrulla de Carreteras de California detuvieron a Britney cerca de Westlake Village. El Centro de Comunicaciones de Ventura había recibido reportes de un BMW negro circulando de manera errática por la autopista. Al detener el vehículo, la cantante mostró signos de afectación, según US Weekly.

Lee también: Amigos de Britney piden tratamiento, no cárcel tras su detenida por conducir en estado de ebriedad

Los resultados de las pruebas químicas aún están pendientes, y el incidente permanece bajo investigación. La audiencia de Britney por el caso está programada para el lunes 4 de mayo.

“Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable”, declaró su representante posterior al suceso.

“Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley. Se espera que esto sea un primer paso hacia el cambio largamente necesario en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”, aseguró.