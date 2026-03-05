Más Información

fue arrestada en el condado de Ventura, California, el miércoles por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol, dijeron fuentes policiales a TMZ.

La estrella del pop de 44 años fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 de anoche, y el departamento del sheriff la fichó alrededor de las 3 de la mañana; fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 de la mañana, según los registros de los reclusos.

La cantante vivió este lió legal justo después de haber obtenido una victoria legal, ya que las autoridades le concedieron una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció en su casa de Los Ángeles y que la ha acosado en redes desde 2013.

No es la primera vez que la intérprete de "Toxic" tiene problemas viales, en 2007, enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una sentencia de cárcel por un presunto atropellamiento con fuga en Los Ángeles.

Poco después de ese atropellamiento y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de algunos incidentes públicos preocupantes y su presunto abuso de sustancias y alcohol.

Durante los años recientes, Britney ha mostrado momentos preocupantes en redes sociales, como sus extraños bailes que han alertado más de una vez a sus fans, pues la artista parece estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Britney Spears preocupa a fans, así luce en sus recientes apariciones en redes sociales.
Britney Spears quedó libre de la tutela legal que controlaba su vida y patrimonio el 12 de noviembre de 2021 tras más de 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears; una jueza de Los Ángeles aprobó el fin del régimen tras una intensa batalla legal impulsada por el movimiento .

