Mientras Kevin Federline continúa lanzando fuertes acusaciones contra su exesposa y madre de sus hijos, Britney Spears, también ha solicitado ayuda a los antiguos seguidores del movimiento #FreeBritney para “salvarla”.

En su nuevo libro de memorias, "You Thought You Knew", el bailarín asegura que la cantante atraviesa un momento preocupante y exhorta a los fanáticos que lucharon por su libertad a reorganizarse para ayudarla:

“Todas esas personas que pusieron tanto esfuerzo en #FreeBritney deberían ahora poner la misma energía en el movimiento ‘Save Britney’. Porque esto ya no se trata de libertad. Se trata de supervivencia”, escribió, según PageSix.

Sin embargo, una de las antiguas líderes del grupo asegura que esa etapa ya terminó. “Los líderes del movimiento ya no nos reunimos, ya no hablamos”, dijo Pilar Vigneaux, exdirectora de comunicaciones, al mismo medio.

Pilar añadió que tras la experiencia de ayudar a retirar la tutela legal que controlaba la vida y finanzas de Spears, el grupo terminó completamente agotado.

El movimiento #FreeBritney cobró fuerza hasta 2019, con apoyo de figuras como Christina Aguilera, Miley Cyrus e incluso Justin Timberlake. Fue hasta 2021 que una jueza levantó la tutela impuesta por Jamie Spears, padre de Britney, tras 13 años.

Videos recientes generan preocupación

Los videos recientes de Spears en Instagram, bailando, cantando de forma peculiar e incluso apareciendo sin ropa, han despertado especulaciones sobre su estado. Aunque ella ha asegurado que se encuentra bien y centrada en sus hijos, Federline considera que necesita ayuda.

Según Vigneaux, el grupo trabajó arduamente, revisando documentos judiciales y asistiendo a audiencias en Los Ángeles, pero una vez logrado el objetivo, se fracturó: algunos creían que Spears era libre, otros que no.

Ella misma desconfía del “plan de cuidado” que estableció el tribunal tras la tutela: “Cuando Britney estaba bajo tutela, los términos y lo que ocurría en la corte eran públicos. Al terminarla, agregaron una nota diciendo que quedaría bajo un plan de cuidado… y luego ocultaron todo lo demás. Ese plan no tiene fecha de finalización, y las personas a cargo siguen teniendo control sobre ella”.

Vigneaux señala que no es posible saber qué sucede actualmente, pero cree que Spears no es completamente libre: “No creo que pueda hacer lo que quiera. Le dieron las llaves del coche, dinero de bolsillo y las vacaciones que pida. La gente que no formó parte del movimiento piensa que está inestable, pero ese siempre fue el objetivo de la tutela”.

Por su parte, Federline ha señalado que #FreeBritney hizo más daño que bien a la cantante, debido a teorías conspirativas y malentendidos que se generaron.

Declaraciones recientes de Britney Spears

Recientemente, Britney aseguró en redes que sufrió un daño cerebral mientras estaba bajo la tutela, experiencia que retoma en su libro. Según ella, durante ese periodo le prohibían usar su puerta privada y la obligaban ilegalmente a no moverse con libertad.