Como salida de una escena de película, Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, aseguró que en una ocasión los hijos que tuvo con la artista la vieron observándolos mientras dormían… con un cuchillo en la mano.

El bailarín hace esta impactante revelación en su próximo libro de memorias You Thought You Knew (Creías que me conocías), cuyo adelanto fue obtenido por The New York Times.

“Algunas noches se despertaban y la veían parada en silencio en la puerta, mirándolos dormir —‘¿Ah, ya despertaron?’— con un cuchillo en la mano”, escribe Federline, padre de Jayden James y Sean Preston.

Spears y Federline estuvieron casados durante tres años, de 2004 a 2007. El también bailarín afirma que, después de esas noches, Britney se marchaba sin dar explicaciones y que él temió que algo pudiera ocurrir si no intervenía.

“Ya es imposible fingir que todo está bien. Desde donde estoy, el reloj avanza y estamos cerca del punto de no retorno. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor miedo es que nuestros hijos terminen recogiendo los pedazos”, escribió.

La respuesta de Britney ante las escalofriantes aseguraciones

Ante estas declaraciones, un representante de Spears dijo a Page Six que, una vez más, el nombre de la cantante está siendo utilizado con fines económicos, justo después de que terminara el pago de manutención infantil. El portavoz añadió que Britney solo está enfocada en el bienestar de sus hijos y que ya contó su historia en sus propias memorias.

La relación de la artista con Jayden y Sean ha sido complicada, aunque recientemente volvió a tener contacto con ellos tras su mudanza a Hawái con su padre en 2023.

La salud mental de Spears ha sido motivo de preocupación desde que concluyó su tutela legal en 2021. La cantante suele compartir videos en redes donde baila, canta o se expresa de forma peculiar, lo que ha generado comentarios divididos.

Hace poco, un clip la mostró viviendo en una casa desordenada, lo que desató críticas; sin embargo, Britney respondió en Instagram:

“¡Qué vergüenza los que juzgan mi casa mientras ando en pijamas!”.

Spears también ha publicado videos en los que aparece bailando con “cuchillos falsos”, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su estado emocional.

