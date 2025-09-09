Más Información

Los videos que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde baila o canta de maneras inusuales frente a la cámara, no solo han generado preocupación entre sus fanáticos, sino también dentro de su círculo cercano.

Hace unas semanas, Spears intentó mostrar su talento vocal en un clip en el que vestía un short corto y un top naranja en su hogar en Thousand Oaks, California. Sin embargo, los seguidores notaron el desorden en la casa e incluso que uno de sus perros había hecho sus necesidades sin que ella lo advirtiera. Algunos fans llegaron a pedir que sus mascotas fueran protegidas.

Una fuente detalló al Daily Mail que saben que la cantante está atravesando un episodio, pero confían en que lo enfrentará como lo ha hecho en años anteriores: “Los más cercanos a ella ya lo han visto una y otra vez, y aunque está siendo monitoreada, no van a intervenir de ninguna manera”, dijo.

Al mismo tiempo, un miembro de su familia expresó su preocupación por la intérprete de “Toxic”: “(Estamos) aterrados por su futuro”.

Además, señaló: “Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no cuenta con alguien que se encargue de la limpieza a diario y simplemente no está funcionando como un adulto debería hacerlo”, según informó Page Six.

Los “alarmantes” videos de Britney

Los videos de Spears suelen generar dudas sobre su salud mental, ya que en ocasiones comparte contenido mostrando partes íntimas o fotografías provocativas. La cantante ha relatado situaciones de riesgo en su hogar, como casi chocar su auto contra su casa o provocar un incendio. Más recientemente, comenzó a interpretar “Unfaithful” (2006) de Rihanna y “Kiss” de Prince, mientras hablaba con acento británico.

Entre los comentarios de sus seguidores se leen expresiones de preocupación: “¿Está bien?”; “Es increíblemente triste. Sus padres ya no pueden controlarla, así que quedó sin la atención adecuada. Obviamente está muy enferma”.

En noviembre de 2021, Spears logró liberarse de la tutela legal que la controló durante 13 años, lo que marcó un cambio importante en su vida personal y profesional.

