El 9 de octubre, la vida del modelo y colaborador de “Hoy”, , terminó de manera trágica mientras conducía su camioneta por el Anillo Periférico de la Ciudad de México. Sus seres queridos ahora buscan apoyo para trasladar su cuerpo a su natal Argentina.

Mediante la plataforma GoFundMe, amigos y familiares del artista iniciaron una campaña para recaudar fondos que permitan a sus padres, Walter y Eugenia, cubrir los costos de repatriación, vuelos, estancia y trámites legales.

Los progenitores tuvieron que desplazarse desde España hasta México para enfrentar la situación. Hasta el momento de esta publicación, se han recaudado 19 mil 804 euros de un objetivo de 30 mil.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

El cantante murió durante un presunto intento de asalto mientras se desplazaba en su camioneta. Compañeros y figuras cercanas, como , compartieron en sus redes sociales el enlace para quien desee apoyar la causa: “Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada”, se leía en la publicación, que posteriormente fue eliminada.

Alex Vallés Ruiz, amigo cercano de Fede, inició la colecta en GoFundMe con el objetivo adicional de aliviar, en parte, la carga emocional que viven sus padres en este difícil momento.

Piden justicia por su muerte

La influencer Mariana Ávila, novia de Dorcaz, está pidiendo justicia y atención al caso, ya que las versiones indican que podría haber sido un ataque directo. Mariana asegura que su pareja no estaba involucrado en malos pasos.

La pareja estaba por iniciar el proyecto “Las estrellas bailan en Hoy” y las últimas publicaciones de Fede fueron en las instalaciones de Televisa. Mariana, junto a otro amigo, acudió a reconocer el cuerpo del modelo, quien soñaba con convertirse en un cantante de renombre. La creadora de contenido comenzó a sospechar que algo había ocurrido cuando, tras dos horas, no lograba comunicarse con él.

*Con información de Reyna Avendaño.

