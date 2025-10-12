Más Información

El final de la Casa de los Famosos 3 y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

El final de la Casa de los Famosos 3 y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

¿Y un día "sin raza"?

¿Y un día "sin raza"?

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

El indigenismo. Desmitificando ando

El indigenismo. Desmitificando ando

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

“Vivimos en una sociedad que está en catástrofe permanente”: László Krasznahorkai

“Vivimos en una sociedad que está en catástrofe permanente”: László Krasznahorkai

El cantante y compositor argentino en la Ciudad de México, y fue el programa matutino “Hoy”, quien confirmó la noticia y dio el pésame a la familia del artista que estaba picando piedra en México para triunfar como cantante, además, estaba contemplado para formar parte de “Las estrellas bailan en Hoy”.

El programa lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales; supuestamente Fede fue asesinado en un presunto intento de asalto, mientras viajaba en una camioneta color blanco sobre Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

Lee también:

Novia de Fede Dorcaz lo despide con amor

Luego del asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido la noche del jueves 9 de octubre, su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila, con la que llevaba más de un año de relación lo despidió con un mensaje en X

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”, se lee en X

La pareja iba a participar en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”, programa donde sus conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo dieron a conocer la triste noticia, además confesaron que se encontraban en shock, pues el argentino, quien vivía en México desde hace un par de años y soñaba con consolidarse como cantante, había ido a ensayar a Televisa horas antes.

Fede Dorcaz ya estaba en los ensayos para el reality "Las estrellas bailan en Hoy", donde sería pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila.
Fede Dorcaz ya estaba en los ensayos para el reality "Las estrellas bailan en Hoy", donde sería pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila.

Lee también:

“Frankenstein” celebra su premier a la mexicana en L.A.

Con conchas y café de olla, Guillermo del Toro , en un desayuno en el que endulzó el paladar de colegas del cine y la prensa internacional, amigos y personajes de la industria cinematográfica en el Museo de la Academia de Cinematografía. Donde además estuvo presente el elenco encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christopher Waltz y Felix Kammerer

Del Toro recordó durante el encuentro que las películas que estaban en su lista de deseos, según le dijo a Ted Sarandos copresidente general de Netflix, eran dos que son parte de la misma moneda, la historia de dos padres y sus hijos perdidos: “Pinocchio” y “Frankenstein”.

El realizador mexicano compartió las razones detrás de su adaptación de la novela.

“Renovar un texto como ‘Frankenstein’, que tiene 200 años de existir, implica invertir las emociones que has tenido a lo largo de tu vida. Comencé a pensar en esta película desde que era un niño y tenía una cámara súper ocho, pensando que sería una gran manera de hablar con mi papá”, recordó.

Con amigos y familia Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre

El más pequeño de los “Tres Potrillos”, Alejandro Fernández realizó el último tramo de su gira en CDMX, “De Rey a Rey” en el Estadio GNP, al oriente de la ciudad, donde tuvo como invitados especiales a Yuridia y Edén Muñoz, además de la actuación especial de su hija Camila Fernandez como telonera y en un par de ocasiones durante el concierto.

“El potrillo” interpretó temas de “El charro de Huentitán” como “No me sé rajar”, “Hermosos cariño”, “Lástima que seas ajena”, “Estos celos”, “Un millón de primaveras”, “De qué manera te olvido” o “La ley del monte”, ademas de su temas mas representativos como “Hoy tengo ganas de ti” o “Como quien pierde una estrella”, temas de con los que conquistó a público de distintas generaciones.

Rod Stewart y la nostalgia ochentera

“La edad sólo es un número”, así lo demostraron miles de fanáticos de , quien se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “One Last Time” con la que posiblemente se despedía de los escenarios mexicanos.

FOTO CORTESÍA OCESA: Liliana Estrada.
FOTO CORTESÍA OCESA: Liliana Estrada.

“Rod the Mod” como conocen sus fanáticos a Stewart, se presentó con una energía inagotable donde cantó éxitos de toda su carrera como “Tonight's the night”, “Forever young”“Baby Jane”, “Young Turks” y si éxito más querido “Da ya think i'm sexy?” que pusieron a bailar y cantar a todo el público presente.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram