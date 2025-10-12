El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz falleció en la Ciudad de México, y fue el programa matutino “Hoy”, quien confirmó la noticia y dio el pésame a la familia del artista que estaba picando piedra en México para triunfar como cantante, además, estaba contemplado para formar parte de “Las estrellas bailan en Hoy”.

El programa lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales; supuestamente Fede fue asesinado en un presunto intento de asalto, mientras viajaba en una camioneta color blanco sobre Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

Novia de Fede Dorcaz lo despide con amor

Luego del asesinato del cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido la noche del jueves 9 de octubre, su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila, con la que llevaba más de un año de relación lo despidió con un mensaje en X

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”, se lee en X

La pareja iba a participar en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”, programa donde sus conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo dieron a conocer la triste noticia, además confesaron que se encontraban en shock, pues el argentino, quien vivía en México desde hace un par de años y soñaba con consolidarse como cantante, había ido a ensayar a Televisa horas antes.

Fede Dorcaz ya estaba en los ensayos para el reality "Las estrellas bailan en Hoy", donde sería pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila.

“Frankenstein” celebra su premier a la mexicana en L.A.

Con conchas y café de olla, Guillermo del Toro presentó ante el mundo, desde Los Ángeles, su nueva película “Frankenstein”, en un desayuno en el que endulzó el paladar de colegas del cine y la prensa internacional, amigos y personajes de la industria cinematográfica en el Museo de la Academia de Cinematografía. Donde además estuvo presente el elenco encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christopher Waltz y Felix Kammerer

Del Toro recordó durante el encuentro que las películas que estaban en su lista de deseos, según le dijo a Ted Sarandos copresidente general de Netflix, eran dos que son parte de la misma moneda, la historia de dos padres y sus hijos perdidos: “Pinocchio” y “Frankenstein”.

El realizador mexicano compartió las razones detrás de su adaptación de la novela.

“Renovar un texto como ‘Frankenstein’, que tiene 200 años de existir, implica invertir las emociones que has tenido a lo largo de tu vida. Comencé a pensar en esta película desde que era un niño y tenía una cámara súper ocho, pensando que sería una gran manera de hablar con mi papá”, recordó.

Con amigos y familia Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre

El más pequeño de los “Tres Potrillos”, Alejandro Fernández realizó el último tramo de su gira en CDMX, “De Rey a Rey” en el Estadio GNP, al oriente de la ciudad, donde tuvo como invitados especiales a Yuridia y Edén Muñoz, además de la actuación especial de su hija Camila Fernandez como telonera y en un par de ocasiones durante el concierto.

“El potrillo” interpretó temas de “El charro de Huentitán” como “No me sé rajar”, “Hermosos cariño”, “Lástima que seas ajena”, “Estos celos”, “Un millón de primaveras”, “De qué manera te olvido” o “La ley del monte”, ademas de su temas mas representativos como “Hoy tengo ganas de ti” o “Como quien pierde una estrella”, temas de con los que conquistó a público de distintas generaciones.

Rod Stewart y la nostalgia ochentera

“La edad sólo es un número”, así lo demostraron miles de fanáticos de Sir Rod Stewart, quien se presentó en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “One Last Time” con la que posiblemente se despedía de los escenarios mexicanos.

FOTO CORTESÍA OCESA: Liliana Estrada.

“Rod the Mod” como conocen sus fanáticos a Stewart, se presentó con una energía inagotable donde cantó éxitos de toda su carrera como “Tonight's the night”, “Forever young”“Baby Jane”, “Young Turks” y si éxito más querido “Da ya think i'm sexy?” que pusieron a bailar y cantar a todo el público presente.

