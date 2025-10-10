Fede Dorcaz y Mariana Ávila iban a bailar juntos en el reality "Las estrellas bailan en Hoy", el cantante y su novia, la influencer venezolana, llevaban más de un año de relación, y tras el asesinato del argentino, Mariana lo despidió con un mensaje en X (antes Twitter).

Dorcaz fue asesinado la noche de ayer jueves 9 de octubre mientras viajaba en una camioneta en el Periférico, reportes señalan que habría sido interceptado por unos sujetos en motocicleta, quienes lo atacaron con un arma de fuego.

Esta mañana en el programa "Hoy", Andrea Legarreta y Galilea Montijo dieron a conocer la triste noticia, confesaron que se encontraban en shock, pues el argentino, quien vivía en México desde hace un par de años, y soñaba con consolidarse como cantante, había ido a ensayar a Televisa hace unas horas.

Fede Dorcaz ya estaba en los ensayos para el reality "Las estrellas bailan en Hoy", donde sería pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila.

Mariana Ávila despide a su novio Fede Dorcaz

A través de X, Mariana Ávila, quien también es cantante, dedicó a su pareja, el cantante Fede Dorcaz un mensaje de amor.

"Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre", se lee.

Mariana Ávila reacciona a la muerte de su novio, el cantante Fede Dorcaz, y recibe condolencias de sus seguidores.

Cibernautas le han dado el pésame en sus diferentes redes sociales, en TikTok Mariana cuenta con más de 19 millones, lo mismo que en su canal de YouTube; en Instagram solía compartir momentos con su novio Fede, con quien grabó la canción "Moka".

Fede Dorcaz y su novia Mariana Ávila compartían momentos de amor en redes sociales.

En enero, Mariana celebró que recibía con su novio Fede el 2025.

"Primer año juntos… encontrar a alguien que sea hogar y aventura al mismo tiempo", escribió. En su aniversario, Mariana le dedicó un mensaje lleno de amor a Fede:

"Por las risas, por los juegos, por los besos, por el apoyo incondicional, por siempre tener las ganas de querer y luchar juntos, porque somos amigos, por las increíbles historias que tenemos y porque nunca, nunca se acaben nuestras siestas juntitos. Sigamos explorando el mundo juntos. ¡Feliz aniversario amorcito!", se lee.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz llevaban más de un año de relación, en redes se convirtieron en una pareja muy querida por los cibernautas.

En el programa "Hoy", los concursantes que formarán parte de "Las estrellas bailan en Hoy", le mandaron condolencias a Mariana, quien apenas hace unas horas recibió la invitación para que formara parte del reality en el que compartiría la pista de baile con su novio Fede Dorcaz.

El argentino estaba muy agradecido con México, país en el que vivía desde hace dos años, pues fue aquí donde se le abrieron las puertas en la música después de haber triunfado internacionalmente en el modelaje, donde formó parte de marcas reconocidas como Giorgio Armani.

