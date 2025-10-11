El argentino Fede Dorcaz llegó a México hace un par de años con la maleta llena de sueños, buscaba triunfar en la música y estaba trabajando arduo para lograrlo; tras su asesinato en la Ciudad de México, el actor y conductor peruano Nicola Porcella teme pensar en que él podría ser el siguiente.

Al igual que Fede, Nicola llegó a México con la esperanza de que su carrera repuntara y así fue, pues luego de quedar en segundo lugar en la primera edición de "La casa de los famosos México", el peruano recibió varias propuestas de trabajo como conductor y actor.

Actualmente Nicola tiene varios proyectos en la televisión mexicana, así como el podcast con Wendy Guevara llamado "Cómplices del desmadre", donde en abril estuvo como su primer invitado Fede Dorcaz y su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila.

"Ojalá les guste lo que hacemos, la música que hacemos, lo hacemos de corazón, es lo que más amamos hacer", dijo Fede.

Fede Dorcaz fue el primer invitado al podcast "Cómplices del desmadre", de Wendy Guevara y Nicola Porcella.

Nicola Porcella pide un alto a la violencia en México

A través de una reflexión en redes sociales, Nicola Porcella lamentó el asesinato de Fede Dorcaz y el que haya quedado pendiente un entrenamiento que tenían pactado; el peruano reconoció el esfuerzo que estaba haciendo el argentino por alcanzar sus sueños y lamentó la violencia que existe en México.

Admitió que el próximo podría ser él o cualquiera, y pidió un alto a la violencia.

"Mi hermano, nos conocimos poco tiempo pero me quedo con la gran persona de profesional que eras. Quedó pendiente el entrenamiento juntos para que me pongas igual de guapo que tú. ¡Hasta cuándo tanta inseguridad!. Hoy le apagaron los sueños a un ser humano que llegó a buscarse un futuro y con trabajo lo estaba logrando. Mañana puedo ser yo, tú, algún amigo familiar o algún conocido. ¡Basta ya!", se lee junto a una foto de Dorcaz.

El elenco del programa "Hoy", como Andrea Legarreta y Galilea Montijo lamentaron la muerte de Fede, quien formaría parte del reality de baile de Televisa "Las estrellas bailan en Hoy".

Dorcaz fue asesinado mientras viajaba en una camioneta, el argentino se habría resistido a un asalto previo a que le dieran tres tiros.

