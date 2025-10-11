Fede Dorcaz viajó a México y vivía en este país desde hace un par de años para cumplir su sueño de ser cantante, en su natal Argentina logró ser un modelo reconocido internacionalmente y trabajar con firmas de renombre como Giorgio Armani, pero desde que estuvo en un escenario y cantó, supo que eso era lo que quería hacer por siempre.

Dorcaz había sacado a la luz varios sencillos como "No eres tú", "Cara Bonita", "Dilema" y "Moka", esta última grabada con su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila, con quien bailaría en el reality de Televisa "Las estrellas bailan en Hoy".

Fue en el matutino donde ayer confirmaron la muerte del argentino, quien viajaba solo en una camioneta por el Periférico cuando fue interceptado por unos sujetos que al parecer quisieron asaltarlo y ante la resistencia de Fede le dispararon.

Fede Dorcaz estaba muy agradecido con México

Mariana Ávila recordó lo mucho que Fede Dorcaz amaba México, y compartió un video de una entrevista en la que su novio cuenta por qué viajó a este país y cómo todo lo que le estaba ocurriendo lo estaba haciendo muy feliz.

"Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti", escribió Mariana.

Fede Dorcaz en Teotihuacán con su familia.

Fede consideró que México era un país generoso con los extranjeros y que su gente era simplemente maravillosa.

"Hace tiempo la gente me decía que tenía que venir a México, porque también tengo mis fans acá muy presentes en México; estoy muy contento porque todo lo que me dijeron que iba a pasar está pasando, México es un país generoso con los extranjeros también y es algo que yo tengo que agradecerle al máximo a este país, le voy a agradecer toda mi vida, porque sin todo lo que me está pasando acá no estaría subiendo mi carrera escalón a escalón, está siendo gracias a México y a su gente que es tan maravillosa", expresó en entrevista para "Al punto noticias".

Dorcaz admitió en aquella ocasión que era un nómada, que sabía lo que era vivir de un lado a otro, pero que en México había encontrado su lugar y de momento estaba muy feliz de vivir aquí.

Fede Dorcaz en Televisa San Ángel. Esa fue su última publicación en Instagram.

"Acá me está gustando mucho, soy muy feliz acá y no me quiero mudar, estoy muy bien acá", expresó.

Fede trabajada en las letras de las canciones que integrarían su disco, en el cual, dijo, mostraría una versión real y auténtica.

Mariana Ávila pidió justicia tras el asesinato de su pareja, y aseguró que Fede nunca anduvo en malos pasos, que al momento del ataque viajaba solo y venía de estar con ella.

Mariana Ávila pide justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz.

