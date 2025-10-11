Más Información

En Avia, Rodrigo Ímaz se adentra en la vida de su abuela

A cien años de Luis González y González, maestro de la microhistoria

La UNAM y yo

Más solitario que en años pasados: Así se vive el ambiente en vísperas del Festival Internacional Cervantino

El fascismo en América,

László Krasznahorkai, el Nobel  húngaro de historias apocalípticas

Mariana Ávila pide justicia tras el , ocurrido la noche del jueves mientras manejaba por el Periférico, en la Ciudad de México, el joven de 29 años fue interceptado por unos sujetos que viajaban en moto, una versión de lo ocurrido señala que se habría resistido a un asalto y fue asesinado.

A través de un mensaje en X (antes Twitter), Mariana compartió un mensaje en el que pide justicia y no desviar la atención de lo ocurrido, y cuenta qué es lo que estaba haciendo su novio previo al atentado; Ávila enfatiza que su pareja nunca anduvo en malos pasos.

"Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó", se lee.

Mariana Ávila pide justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz.
Mariana dedica mensajes de amor a su novio Fede Dorcaz

Ante el dolor por la muerte de su novio Fede Dorcazm con quien Mariana llevaba más de un año de relación, la influencer ha escrito mensajes en varias publicaciones del canten y modelo, en el que externa el amor que sentía por él y también el dolor por su partida.

"Te amo con todo mi corazón como todos los días te lo digo, nenito vuelve, por favor, no quiero estar un día más sin ti", se lee.

Mariana Ávila se despide de su novio Fede Dorcaz con mensajes en Instagram.
