En septiembre de 2004, una noche antes de casarse con Kevin Federline, Britney Spears contactó a ex Justin Timberlake, con quien había terminado dos años antes, según declaraciones de Federline.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Kevin recordó: “Yo le pregunté, ‘¿Qué pasa?’. Pensé que estaba hablando con su mamá o algo así. Luego me dijo que estaba hablando con Justin".

El bailarín estaba incrédulo: "Retrocedí y le dije: ‘No tenemos que hacer esto’. No me importaba si nos casábamos o no”.

Federline aseguró que intentó restarle importancia, ya que Britney solo buscaba cerrar un ciclo: “Era muy joven y estaba profundamente enamorado. No podía imaginar qué sentía ella ni Justin entonces”.

Lee también: Manola Díez y el accidente de su hijo que le cambió la vida para siempre

En su libro "The Woman in Me", Britney menciona que quedó embarazada de Timberlake y decidió abortar, creyendo que él no quería ser padre. En 2021, Timberlake se disculpó públicamente con la cantante por su actitud en aquel entonces.

Britney y Federline se casaron en 2004, se separaron en 2007 y tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James. En su libro, Federline también relata episodios preocupantes de Britney, como verla sosteniendo un cuchillo mientras sus hijos dormían y marcharse sin dar explicaciones.

Respuesta de Britney Spears

El equipo de Britney emitió un comunicado recogido por Page Six: “Con la publicación de este libro de Kevin, él y otros vuelven a obtener beneficios a costa de ella, coincidiendo con el cese de la pensión alimenticia. A Britney solo le importan sus hijos y su bienestar; su historia la contó en su propio libro de memorias”.

Lee también: Abelito, listo para debutar en el teatro junto a grandes de la comedia: "va a ser como una clase intensiva"

La obra también aborda la hospitalización involuntaria de Spears en 2008 y la pérdida de la custodia de sus hijos.