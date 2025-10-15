Más Información

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

X Congreso Internacional de la Lengua Española: un llamado a proteger y proyectar el español en el mundo

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Poesía en Voz Alta, con un performance de  Raúl Zurita

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Nora Haddada inaugura Feria del Libro de Fráncfort

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Una comedia de Emilio Carballido, en el Cervantino

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Elsa Medina: "Reminiscencias", en el Centro de la Imagen

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

Celebran con un "Dicciomario" la gran literatura de Mario Vargas Llosa

En septiembre de 2004, una noche antes de casarse con Kevin Federline, contactó a ex , con quien había terminado dos años antes, según declaraciones de Federline.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Kevin recordó: “Yo le pregunté, ‘¿Qué pasa?’. Pensé que estaba hablando con su mamá o algo así. Luego me dijo que estaba hablando con Justin".

El bailarín estaba incrédulo: "Retrocedí y le dije: ‘No tenemos que hacer esto’. No me importaba si nos casábamos o no”.

Federline aseguró que intentó restarle importancia, ya que Britney solo buscaba cerrar un ciclo: “Era muy joven y estaba profundamente enamorado. No podía imaginar qué sentía ella ni Justin entonces”.

Lee también:

En su libro "The Woman in Me", Britney menciona que quedó embarazada de Timberlake y decidió abortar, creyendo que él no quería ser padre. En 2021, Timberlake se disculpó públicamente con la cantante por su actitud en aquel entonces.

Britney y Federline se casaron en 2004, se separaron en 2007 y tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James. En su libro, Federline también relata episodios preocupantes de Britney, como verla sosteniendo un cuchillo mientras sus hijos dormían y marcharse sin dar explicaciones.

Respuesta de Britney Spears

El equipo de Britney emitió un comunicado recogido por Page Six: “Con la publicación de este libro de Kevin, él y otros vuelven a obtener beneficios a costa de ella, coincidiendo con el cese de la pensión alimenticia. A Britney solo le importan sus hijos y su bienestar; su historia la contó en su propio libro de memorias”.

Lee también:

La obra también aborda la hospitalización involuntaria de Spears en 2008 y la pérdida de la custodia de sus hijos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’ revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Nodal arremete contra Cazzu por ‘mentir’: revela que no lo dejan ver a su hija Inti y que paga pensión millonaria

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”. Foto: AP

Llaman a Kate Middleton “la verdadera reina” y dicen es la heredera natural del espíritu de Diana “sin el caos”

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora. Foto: Tiktok

¡Justin Bieber, hermano, ya eres mexicano! Captan al canadiense cantando banda y tocando la tambora

Sold out Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys. Foto: EFE/AFP

Sold out de Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

Elizabeth Hurley. Foto: AP

Elizabeth Hurley muestra cómo llevar un “sexy” traje de baño animal print a los 60 años