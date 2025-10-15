Manola Díez siempre ha sido conocida por su carácter fuerte y su energía intensa, hace 21 años, en el 2004, fue para muchos la pionera de la llamada "toxicidad" en los reality shows de México, por muchos fue etiquetada como manipuladora y chantajista en la historia de "Big Brother VIP 3", sin embargo, una fuerte vivencia personal marcó su vida

"¿Por qué Manola es explosiva y no se queda callada?", esa fue la pregunta que le hicieron en el reality de TV Azteca "La granja VIP", donde frente a sus compañeros admitió que esa vivencia cambió sus vidas para siempre.

Remarcó que pese a sus arranques no es una mala persona, dijo que esa vivencia (relacionada con el accidente que sufrió su hijo), está detrás de sus enojos, algo de lo que nadie tiene la culpa.

"No soy una persona mala, tengo un noble corazón, pero a veces pongo ese enojo porque detrás hay mucho dolor, por eso me enojo y la neta nadie tiene la culpa que yo me desquite; a mi me tocó; un accidente cambió nuestra vida", expresó con la voz entrecortada.

Manola aprovechó para pedirle perdón a sus compañeros, con varios de ellos ya ha tenido discusiones, pero remarcó que lleva, permanentemente, una tristeza en su corazón.

"No voy a decir que no soy feliz, pero con una tristeza en mi corazón que voy a llevar para siempre; le pido perdón a mis compañeros porque ellos no tienen la culpa; soy bien enojona la verdad, bien gruñona y me desquito, a veces me enojo por todo y por nada pero soy real".

Manola Díez en el reality "La granja VIP".

Previo a que Manola fuera anunciada en "La granja VIP", expresó ante los medios que no sufría de esquizofrenia como algunas versiones indicaban, pero sí le había tocado lidiar con la ansiedad.

“No es ira, es ansiedad. Yo no tengo esquizofrenia. Lo que tengo es ansiedad, y en su momento fue detonada por el accidente de mi hijo hace 13 años”, confesó entonces.

¿Qué le pasó al hijo de Manola Díez?

Maximiliano, el hijo que Manola Díez tiene con Roberto López sufrió un accidente en 2012 cuando tenía seis años, ella lo dejó al cuidado de su padre mientras ella viajó por trabajo, el menor estaba en Cancún, y al intentar abrir una gelatina usando un cuchillo, sufrió el accidente.

Max usó un pequeño cuchillo de madera con picos, pero al no conseguir abrir la gelatina, utilizó más fuerza y se sacó el ojo; se dañó el cristalino, la córnea y el iris.

“Hizo un ademán con la mano y se lo clavó hasta el fondo”, contó en entrevista; Max se sometió a ocho cirugías y no recuperó la vista, es, dice Manola, un discapacitado visual.

Manola Díez y su hijo Max.

Manola se sinceró al decir que quería morirse cuando regresó a Cancún, pero pensó: "si me muero, ¿quién lo cuida?".

Actualmente Manola se medica para sobrellevar la ansiedad que padece, por eso habla "raro", algo que considera, no debería de importarle a la gente. Actualmente Manola está casada con el abogado e inversionista Alejandro Gamboa, con quien llegó al altar en junio de 2025.

