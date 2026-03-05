La reciente detención de Britney Spears se ha convertido en un foco rojo tanto para los fans de la cantante como para su círculo cercano. Y es que, temen por las consecuencias que podría traerle a su estabilidad mental y emocional.

La llamada "Princesa del pop" se convirtió en el centro de la poelémica, luego de que la prensa internacional diera a conocer que fue detenida por agentes de la Patrulla de carreteras por manejar en presunto estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, cuando los oficiales interceptaron a Spears, quien conducía a exceso de velocidad. De acuerdo con declaraciones policiales hechas a TMZ, la artista fue trasladada a un hospital para hacerle una prueba de alcoholemia y, posteriormente, ingresada a la cárcel de Ventura.

Aunque fue liberada alrededor de las 6:00 am de este jueves, la intérprete de "Toxic" tendrá que comparecer ante el juez, y sus allegados esperan que este la ingrese a un programa de ayuda en lugar de una posible condena en prisión.

"Creen que este podría ser un momento crucial, uno en el que la atención se centre en brindarle ayuda y apoyo, en lugar de castigarla", cita el medio.

Por su parte, el representante de Britney, Cade Hudson, afirmó que la cantante cumplirá con la ley; sin embargo, ya están poniendo en marcha un plan para ayudarla.

"Este fue un incidente inexcusable. Britney cumplirá con la ley y esperamos que esto marque el inicio de un cambio. Necesita ayuda y apoyo en estos momentos. Sus hijos pasarán tiempo con ella y sus seres queridos están implementando un plan para prepararla para el éxito y el bienestar", dijo.

Esta no es la primera vez que "La Princesa del pop" se ve en problemas legales. En 2007, enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una sentencia de cárcel por un presunto atropellamiento con fuga en Los Ángeles.

