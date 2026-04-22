La Zona Arqueológica de Teotihuacan reanudó actividades tras el ataque ocurrido el pasado 20 de abril.

Con una operación coordinada entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno y personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ”con el propósito de brindar atención al público y fortalecer las condiciones de resguardo para las y los visitantes, así como para el personal del sitio patrimonial", informó el Instituto en un comunicado.

A lo largo del día, la zona arqueológica recibió a mil 500 visitantes, cifra que representa 75 por ciento de la afluencia promedio registrada durante un miércoles, y mantuvo atención al público en condiciones de operación regular.

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Se implementaron filtros de revisión en los cinco accesos al espacio, con inspección de bolsas y bultos, además de recorridos de vigilancia en el perímetro de la Zona de Monumentos Arqueológicos y al interior del sitio patrimonial, como parte de las medidas adoptadas para favorecer una visita ordenada y una operación responsable.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Auxiliar y custodios del INAH, bajo un esquema de coordinación orientado a reforzar el cuidado de quienes acudieron el día de hoy a la zona arqueológica, y a mantener condiciones adecuadas de operación en uno de los espacios patrimoniales más visitados del país.

Como parte de las medidas de fortalecimiento a la infraestructura de acceso, en los próximos días se incorporarán arcos de seguridad, dijo el Instituto.

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